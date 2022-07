En marzo de 2012 finalizó, hasta nuevo aviso, la emisión del anime de Bleach. Después de más de 360 episodios, la historia basada en el manga creado por Tite Kubo aún no había finalizado, pero los fanáticos no sabían (o mejor dicho, no sabíamos) cuándo regresaría el anime. La espera finaliza muy pronto.



Hace un par de años se anunció el regreso del anime de Bleaach, y ahora por fin podemos darle un vistazo en un tráiler. La nueva serie desarrollará el arco final del manga, llamado Thousand- Year Blood War, o “La guerra sangrienta de mil años”. El tráiler nos recuerda que no solo Ichigo Kurosaki estará de vuelta para intentar salvar a la Sociedad de las almas y al mundo, sino también Rukia Kuchiki, Renji Abari y muchísimos personajes que conocimos en la serie original y que muchos recordamos con nostalgia.

No está claro cuá ntos episodios tendrá la nueva serie de Bleach, pero sí tenemos una fecha de estreno: octubre de este mismo año.

Tráiler de Bleach: Thousand- Year Blood War

Official Trailer #1 | BLEACH: Thousand-Year Blood War | VIZ

Póster oficial del r eg reso de Bleach