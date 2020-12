Filed to:

Filed to: studio ghibli

El primer tráiler de Earwig y la bruja ya está aquí, lo que significa que por fin podemos darle un vistazo detallado a cómo será la primera película completamente animada en 3D de Studio Ghibli, en sus 34 años de historia.



Earwig y la bruja es una película que está basada en la novela del mismo nombre escrita por Diana Wynne Jones. Su historia de desarrolla en Inglaterra en la década de 1990, y está protagonizada por una huérfana de 10 años llamada Earwig que no sabe que es hija de una bruja.

La película está dirigida por Goro Miyazaki, el hijo del legendario cineasta Hayao Miyazaki, y como mencionamos algunas líneas atrás, se trata de la primera producción CG en 3D de Ghibli, un paso muy importante para el futuro del estudio. No obstante, tras más de 20 películas en 2D, el cambio de estilo luce bastante radical, aunque claramente mantiene la esencia de los dibujos de Ghibli, incluso en 3D.

Earwig y la bruja se estrenará el 30 de diciembre en los cines de Japón y a comienzos de 2021 en el resto del mundo. Por otro lado, Hayao Miyazaki trabaja en su próxima (y quizás última) película, How do you live?, la cual se espera tenga su estreno en el año 2023.