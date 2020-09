army of the dead

Zack Snyder (derecha) junto a un actor durante el rodaje de Army of the Dead. Imagen : Netflix.

El próximo proyecto de Zack Snyder, además del llamado Snyder Cut de Justice League, es una película de zombies para Netflix. Su nombre es Army of the Dead, y ahora Netflix ha anunciado que la película estará acompañada de una precuela y una serie de anime.

Decir que Army of the Dead es una película de zombies no le hace justicia por completo a la peculiar trama que promete tener esta película. Y es que los zombies solo son parte de su historia; en general, es una película que se centra en un grupo de mercenarios, liderado por Scott Ward (un personaje interpretado por Dave Bautista), que planean realizar un robo a un casino... durante una pandemia de zombies.

La película concluyó su rodaje a finales de 2019, y actualmente se encuentra en post–producción esperando su estreno en Netflix, probablemente en el año 2021. Sin embargo, la compañía de streaming planea lanzar otros dos proyectos relacionados al universo de este film: el primero será una serie de anime que también se centrará en el personaje de Bautista, sin embargo, esta historia sucederá durante el comienzo de la pandemia de zombies. El segundo proyecto será una precuela, protagonizada y dirigida por el actor alemán Matthias Schweighöfer.

Originalmente Army of the Dead iba a ser una secuela de Dawn of the Dead, la película de 2004 dirigida por Snyder. Sin embargo, después de todo no estarán conectadas, al menos eso dicen. Esperemos más para saber del nuevo Snyderverso de zombies que se está conectando en Netflix. [Deadline vía io9]