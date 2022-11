By

El universo de The Witcher próximamente seguirá creciendo con una nueva serie. Se trata de una especie de precuela de los acontecimientos de la historia original centrada en Geralt de Rivia, para contar los orígenes de este universo y sus guerras. Se llama The Witcher: El origen de la sangre y aquí está su último tráiler.

Sí, el universo de Netflix de The Witcher está sufriendo un cambio muy importante: la serie original confirmó que tendrá cuarta temporada, pero a partir de entonces Geralt de Rivia tendrá otro rostro. Henry Cavill abandonará la serie tras la temporada 3, y será reemplazado por el actor Liam Hemsworth.

Sin embargo, Netflix continúa con sus planes de expandir este universo con más historias. En 2021 ya vimos una película animada, The Witcher: Nightmare of the Wolf, y ahora es el turno de que llegue esta precuela que se desarrollará unos 1.200 años antes de la serie original y contará el origen del primer brujo.



The Witcher: El origen de la sangre se estrena en Ne tflix el 25 de diciembre y será una miniserie de 4 episodios. Está pro t agonizada por Michelle Yeoh como la elfa Scian, Sophia Brown como la exguerrera y música Éile, y Laurence O’Fuarain, como el guerrero Fjall, entre otros.