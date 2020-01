Tres mitos sobre cosas aparentemente ilegales que en realidad puedes hacer mientras conduces

Como usuarios de un vehículo motorizado, hay muchas leyes que deben ser reconocidas y respetadas: nada de fuego en el automóvil, tratar de mantener a raya cualquier ave de rapiña mientras conduces, bajar el parasol antes de conducir, ese tipo de cosas. Si bien no estoy seguro de que alguna de esas normas de sentido común sea realmente una ley real, sí sé de tres situaciones conduciendo que generalmente se supone que son ilegales y en realidad no lo son. Vamos con ellas.



Conducir descalzo

¿Alguna vez has conducido descalzo? No voy a mentir, yo sí, y no me da vergüenza decir que me gustó. La goma estriada de las cubiertas del pedal se siente bastante bien al tacto, y creo que llegué a tener un control del acelerador mucho más preciso con los pies descalzos.



Sin embargo, cuando alguien conduce descalzo a algunos les suele gustar mencionar que conducir sin zapatos es ilegal. ¿Sabes qué? No lo es.



En realidad no suelen existir leyes que prohíban la conducción descalza, por lo que no debes tomar en serio a las personas que intentan decirte que estás cometiendo una infracción. Tus pies no son delincuentes: son solo las manos de tus piernas, y si quieres servirte sin guantes, puedes hacerlo legalmente.



Conducir con la luz de techo interior encendida

Esta es otra de esas cosas que me han dicho que es ilegal desde que empecé a conducir.



Pero, ¿es realmente ilegal conducir con la luz de techo interior encendida? Por supuesto, tener la luz interior encendida dentro del automóvil puede afectar tu visión fuera del automóvil por la noche, pero no hay leyes reales en los libros que digan que es ilegal.



Es posible que te detengan por algo como conducir distraído, y la luz interior encendida puede citarse como parte de la razón, pero en cuanto a que la luz interior esté encendida, no, eso no es ilegal en sí mismo. Así que puedes hacerlo.... A menos que tengas problemas para ver con el resplandor interior, en cuyo caso, no seas estúpido.



Las ventanas laterales traseras solo pueden bajarse parcialmente

Cuando era un niño que crecía en los años 80, recuerdo haber encontrado muchos autos en los que las ventanas laterales traseras solo se deslizaban hasta la mitad. Esto fue más notorio en automóviles como el Volkswagen Rabbit Convertible, que podría dejar caer todo el techo, pero de alguna manera no el 50 por ciento superior de sus ventanas laterales traseras:



Siempre me dijeron que este era el caso debido a algún tipo de ley diseñada para evitar que los niños en los asientos traseros se lanzaran por las ventanas del automóvil, lo que supongo que fue una especie de epidemia en los años 60 y 70. Al menos así es como siempre me lo presentaron.



Sin embargo, la verdad es que no existía tal ley. La razón por la que se daba con frecuencia, y era muy común, con algunos automóviles como los Chrysler K-Cars de cuatro puertas, que ni siquiera permitían que las ventanas de las puertas traseras se abrieran en absoluto, se debió más a la ingeniería alto torpe que a cualquier ley.



Sí, las puertas traseras de los autos más pequeños a menudo cortaban los pasos de las ruedas traseras, lo que significa que no hay espacio para que caiga toda la ventana.



Los automóviles modernos han ideado algunas soluciones para esto, como reducir el tamaño del área de la ventana que baja y tener una parte fija separada, o diseñar métodos inteligentes de inclinación en ángulo (los antiguos convertibles Beetle, por ejemplo, inclinaron las ventanas laterales traseras hacia abajo en lugar de dejarlas caer) y, como resultado, los coches modernos rara vez hacen que los pasajeros de los asientos traseros sufran con ventanas que solo se deslizan de manera frustrante hasta la mitad.



Y sí, fue y sigue siendo legal.