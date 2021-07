Twitter prueba incluir un botón de "No me gusta" en la red social

By

El nuevo experimento de Twitter consiste en implementar la posibilidad de votar, o mas bien marcar con un “No me gusta” un tweet publicado en la red social, una característica que algunos usuarios afortunados (o desafortunados, dependiendo de como lo veas) ya están pudiendo utilizar en la versión para iOS de la aplicación.

Advertisement

De hecho, Twitter no está probando una sino dos versiones distintas de interactuar con los tweets mediante “Me gusta” o “No me gusta”. Una de ella es con un pulgar hacia arriba y un pulgar hacia abajo. La otra, con una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, del mismo modo que se utiliza en Reddit, algo que esa otra plataforma no ha pasado por alto.

Según Twitter, la idea de esto no es marcar algo como negativo, o simplemente como que no te gusta, sino que lo están probando “como una forma para entender el tipo de respuestas que consideras relevantes en una conversación, para así trabajar en mostrarte mas de ese tipo de respuestas”.

Los “No me gusta” no son mostrados de manera pública, mientras que los “Me gusta” se mostrarán como siempre, todos podrán verlos.

Por ahora no hay mas detalles acerca de cómo afecta esto el contenido que puedes ver en tu timeline de Twitter, aunque dicen que “no afecta el posicionamiento de las respuestas a los tweets”, al menos por ahora. Por otro lado, muchos han manifestado su preocupación acerca de que esta función pueda ser abusada de manera negativa o tóxica, algo que, lamentablemente, suele ser común en la red social y Twitter aún no ha hecho lo suficiente por prevenirlo o solucionarlo. [vía Twitter]