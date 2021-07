Twitter verifica al menos seis cuentas falsas, incluido este gato

Captura de pantalla : Twitter

Twitter verificó accidentalmente al menos seis cuentas que probablemente formaban parte de una red de bots de spam, según un investigador de desinformación y un nuevo informe del Daily Dot. Las cuentas supuestamente usaron fotos falsas creadas por un software similar a This Person Does Not Exist, así como una foto de un gato que probablemente sí existe.



El usuario de Twitter Conspirador Norteño identificó por primera vez las cuentas falsas, que se habían iniciado hace menos de un mes el 16 de junio. Norteño identificó las seis cuentas verificadas como pertenecientes a un grupo malicioso de más de 1.000 cuentas, aunque no está claro quién está detrás del ejército de fakes de Twitter.



“Estas 976 cuentas son parte de una botnet de astroturf que consta de (al menos) 1212 cuentas”, tuiteó Norteño el lunes.



Tres de las cuentas usaban dibujos de mujeres, dos usaban fotos de mujeres y una usaba una foto de un gato. La biografía del gato decía “Cuenta de Twitter oficial de Anlamislar” y la cuenta tenía solo 1.039 seguidores en Twitter, según una captura de pantalla de Norteño. Las seis cuentas han sido eliminadas.



La foto del gato aparece en varios tableros de Pinterest para fondos de pantalla de gatos lindos y publicaciones de blog como “21 imágenes de gatos que se ven lindos en tazas”, pero no está claro quién fotografió originalmente al gatito.



“Aprobamos por error las aplicaciones de verificación de una pequeña cantidad de cuentas no auténticas (falsas). Ahora hemos suspendido permanentemente las cuentas en cuestión y hemos eliminado su insignia verificada, según nuestra política de manipulación de la plataforma y correo no deseado”, dijo un portavoz de Twitter a Gizmodo por correo electrónico el martes.



La empresa de redes sociales no dio más detalles sobre quién podría estar detrás de las cuentas, aunque, según los informes, las cuentas estaban enviando spam en coreano.



¿Cómo se pudieron verificar tantas cuentas falsas? Supongo que es tan bueno como el nuestro, pero el Daily Dot especula que podría haber alguien trabajando en el interior. ¿Recuerdas cuando Twitter eliminó brevemente la cuenta del presidente Donald Trump en noviembre de 2017, mucho antes de su prohibición permanente? Ese fue el resultado de un empleado que no pudo soportar más las tonterías de Trump y suspendió a Trump en su último día como un héroe.



En este caso, existe la posibilidad de que alguien dentro de Twitter haya verificado estas cuentas por algún motivo. Pero en este punto, eso es solo una suposición descabellada. ¿La otra opción? Los criterios de verificación de Twitter son una mierda y están lanzando dardos a un tablero de dardos.