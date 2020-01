Un corto inédito de David Lynch de un mono que habla aparece por sorpresa en Netflix

Filed to:

David Lynch es un director y guionista bastante excéntrico. Después de todo, tiene en su haber películas tan extrañas como maravillosas, incluyendo Mulholland Drive, Blue Velvet y, por supuesto, Dune. El cineasta acaba de publicar un nuevo cortometraje en Netflix para celebrar su cumpleaños, y no tiene pérdida.

El nombre del cortometraje es What did Jack Do?, y en el podemos ver al mismo David Lynch interpretando a un detective que está interrogando a un mono que habla, vestido con saco y corbata, por ser sospechoso de haber cometido un asesinato. Sí, exactamente como lo lees.

El corto tiene una duración de 17 minutos y es en blanco y negro. Es gloriosamente extraño, y quizás el detalle más divertido de la producción es que, al rodar los créditos, el mono dice ser interpretado por “Jack Cruz”, no su voz, sino el personaje completo, como si fuera un actor real.

Se desconoce si Lynch está trabajando en un nuevo proyecto de gran escala, además de cortos como este (en 2018 estrenó uno llamado Ant Head, cabeza de hormiga). Hasta ahora, lo último que vimos del cineasta excéntrico fue el regreso de la serie Twin Peaks. Puedes ver el cortometraje What did Jack do? en Netflix desde este enlace. [vía IndieWire]