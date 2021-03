Foto : Francisco Seco ( AP )

¿Pensando en irte de fiesta sin mascarilla el día que te pongas la última dosis de la vacuna contra la Covid-19? Mejor piénsalo otra vez. Hay un detalle sobre esta (y otras vacunas) en el que a menudo no pensamos: la inmunidad que proporcionan no es inmediata. Tarda un tiempo en desarrollarse.



Tiene sentido si lo pensamos bien. Una vacuna no es una poción mágica de D&D, que la tomamos y ya nos recuperamos milagrosamente de ese mordisco de dragón que nos ha arrancado media pierna. Nuestro organismo necesita tiempo para reconocer la vacuna y desarrollar los anticuerpos necesarios como para proporcionarnos inmunidad.

En su página web, el CDC explica que una persona no puede considerarse completamente inmunizada hasta que no haya n pasado dos semanas desde la administración de la segunda dosis (en el caso de las vacunas en dos partes como las de Moderna o Pfizer-BioNtech) o dos semanas después de la dosis única en el caso de la nueva vacuna de Johnson & Johnson. Este es otro detalle importante. La primera dosis proporciona cierta inmunización, pero no una completa, y de nuevo hay que esperar a que nuestro cuerpo desarrolle esa protección.

Durante las dos semanas posteriores a la vacuna, la persona vacunada debe seguir usando mascarillas, manteniendo un sano distanciamiento, y lavándose las manos. Asi mismo, no es buena idea embarcarte en una vorágine de reuniones sociales a calzón bajado solo porque te acabas de vacunar y ya te crees inmune en modo dios. El CDC recomienda hacerse un test si la persona vacunada comienza a experimentar síntomas de Covid-19 pese a haberse vacunado. Una persona vacunada aún puede enfermarse y hacer enfermar a otros. [CDC vía The Atlantic]