Así se extraen las muestras de obras como este Studio di panneggio per una figura inginocchiata, un dibujo de 1475. Foto : Guadalupe Piñar y asociados / Universidad de Viena

Un equipo de investigadores del Instituto Craig Venter ha recogido muestras biológicas de cientos de obras de arte del renacimiento . Los resultados acaban de publicarse y son sorprendentes. Resulta que cada obra es un ecosistema, y su análisis puede ser el método definitivo para cazar falsificaciones.



Originalmente, el estudio tenía como objetivo determinar qué poblaciones de microorganismos tiene cada obra. Entender cómo funciona cada microbioma es clave para poder combatir el deterioro de obras de arte. Ya en este sentido, los datos recogidos por los investigadores han arrojado algunas sorpresas. La primera, por ejemplo, es que las obras de piedra o mármol tienen poblaciones microscópicas mucho más diversas que el pergamino o la madera, algo que a primera vista parece un poco contraintuitivo pero que los científicos explican por el carácter poroso de la piedra:

La naturaleza porosa de la piedra y el mármol hace a estos materiales más susceptibles de atrapar humedad y acoger poblaciones de microorganismos. Eso pr no mencionar que tienen más capacidad para acoger una capa biologica. El óleo, por contra ofrece muy pocos nutrientes que las bacterias puedan metabolizar.

Sin embargo, la actividad microscópica en el óleo es de especial importancia porque lo que los investigadores tratan de dilucidar es qué microorganismos concretos son los responsables de la degradación del óleo. El dato es clave para detener la degradación natural de obras maestras de la pintura.

Otro de los hallazgos interesantes es que el papel tiene mucha más población de bacterias que de hongos, algo que contradice la creencia popular en torno a los responsables de la degradación del arte. los microbios en el oleo, el lienzo y el pergamino se alimentan de estos materiales y en el proceso generan subproductos como peróxido de hidrógeno (literalmente agua oxigenada). Estos subproductos dificultan el crecimiento de poblaciones de hongos.

Algunas de las obras de Da Vinci analizadas. Imagen : Guadalupe Piñar y asociados / Universidad de Viena

Intereses de conservación aparte, la técnica desarrollada por los investigadores puede resultar de gran utilidad a la hora de detectar falsificaciones o certificar una obra como perteneciente a cierto artista. Los dibujos de Leonardo Da Vinci, por ejemplo, tienen un microbioma propio que han ido adquiriendo con el tiempo. La mayor parte de este microbioma es adquirido a través de la manipulación humana o la deposición de diferentes insectos. Aunque es difícil estar seguro al cien por cien, l os dibujos de Leonardo parecen tener muy poco ADN bacteriano de la época en la que se pintaron. La razón es que el artista preparaba sus lienzos con una combinación de polvo de huesos de pollo calcinados, gelatina de orige n animal y pigmentos que creaban una capa que probablemente interfirió con la formación de un microbioma.

Obtener la impronta genética de estas delicadas obras no es tarea fácil. La doctora Guadalupe Piñar y su equipo en la Universidad de Viena han ideado un método que consiste en aspirar suavemente partí culas de la superficie de la obra. Las partículas se depositan en una membrana de polímero. Los nanoporos de proteínas de esta membrana permiten secuenciar el adn de las muestras y amplificarlo para determinar no solo el microbioma, sino detalle cómo de qué animales se extrajo el pergamino para la obra. La técnica no solo es portátil y respetuosa con la obra, además es lo bastante precisa como para crear un catálogo biológico de obras, algo que será de gran utilidad para los expertos en arte en el futuro. [Microbial Ecology vía Ars Technica]