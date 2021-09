Un coleccionista que responde en Twitter al nombre de Shouta es ahora el orgulloso propietario de 1 244 juegos que han salido en toda la historia para Game Boy. ¡Felicidades ! Terminar la colección le llevó menos tiempo del que pensaba gracias a la ayuda de Twitter.

En algunas países se lanzaron bastantes menos, pero en Japón llegaron a publicarse 1 244 juegos para esta consola portátil. (Ten en cuenta que solo hablamos de lanzamientos oficiales, por lo que no están incluidos juegos sin licencia o títulos que fueron cancelados).

Shouta comenzó en serio con su colección en septiembre de 2019 y la completó en tan solo dos años, reuniendo los 1 244 juegos de Game Boy que habían salido en Japón .

“Siempre me gustó la Game Boy, y tuve varios juegos que había comprado para jugar”, le explicaba Shouta a nuestros compañeros de Kotaku, “por el camino, eso se convirtió en la decisión de completar la colección completa ”.

Mientras los iba recopilando , Shouta tuiteaba sus progresos , y sus seguidores le ayudaron a rastrear los juegos que le faltaban . “Si no hubiera Twitter, esto me habría llevado al menos cinco años”. Todos los juegos son perfectamente jugables, y Shouta se aseguró de eso cuando los adquirió .

Armar una colección como esta no resulta barato, pero Shouta no está exactamente seguro de cuánto ha invertido en su colección. “No he sumado cuánto gasté, así que no lo sé”, dijo. El título más raro que posee es Jaguar Sewing Machine Embroidery-Only Software: Mario Family, un juego que se usaba junto a una máquina de coser JN-100 Jaguar al que se conectaba la consola portátil de Nintendo. La máquina de coser podría copiar cualquiera de los 32 patrones temáticos de Nintendo que venían en este juego de Game Boy .

Solo las copias de este cartucho cuestan 50.000 yenes (384 € ) en Japón, mientras que las que vienen con la caja y el manual de instrucciones pueden llegar a los 100.000 yenes (768€ ).

Ahora que su colección de Game Boy está lista, parece que tiene intención de seguir con la de Game Boy Advance. “También tengo el deseo de completar la colección de GBA ”, dijo . Pero en Twitter, Shouta también parecía ansioso por terminar su colección de Famicom.

“Actualmente, tengo ya seiscientos juegos, ¡así que inevitablemente la de Famicom va a ser la próxima !” .