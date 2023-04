Nuevo lío a la vista con una fotografía diseñada por inteligencia artificial. Aunque esta no haya suscitado tanto revuelo como ver al Papa ataviado en un abrigo de Balenciaga, la imagen ha conseguido llevarse el primer premio en uno de los concursos de fotografía más prestigiosos del planeta. El problema no es por la foto en sí, es que los organizadores no han sabido darse ni cuenta de que había sido creada con inteligencia artificial.

Como explicaban desde PetaPixel, el artista alemán Boris Eldagsen consiguió quedar primero dentro de la categoría “Creatividad” en el concurso Sony World Photography Awards que celebra todos los años la Organización Mundial de la Fotografía.

Sin embargo, la misión de Eldagsen no era hacerse con los 5000 euros del premio, y por eso decidió rechazar inmediatamente la cuantiosa suma al saberse ganador . “La inteligencia artificial no es fotografía. Me presenté para averiguar si los concursos están preparados para encontrarse con imágenes hechas por inteligencia artificial. No lo están ”, explicó .

La imagen de Eldagsen es parte de una serie llamada PSEUDOMNESIA, un término en latín que se utiliza para hablar de recuerdos falsos que nunca llegaron a suceder. Toda la colección de fotografías de Eldagsen fue creada con modelos de IA generativa y buscaban recrear el estilo visual de los años 40, como explica el artista en la web del proyecto .

Por supuesto, y pese a que Eldagsen no haya apretado el botón de la cámara, también existe trabajo detrás de estas imágenes. De hecho, el artista reclama que éstas tengan su propio espacio dentro de los concursos: “ Quiero acelerar el proceso de los organizadores del premio para que se den cuenta de estas diferencias y creen concursos separados para las imágenes generadas por IA”, afirmaba Eldalgsen . “Las imágenes creadas con IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no puedo aceptar este premio” .