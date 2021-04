Un incendio en un barco interrumpe una expedición antártica

MPV Everest viajando a través de témpanos de hielo desde Davis hasta las estaciones Mawson Imagen : Wayde Maurer/Australian Antarctic Division

Ninguno de los 109 expedicionarios y la tripulación a bordo del MPV Everest resultaron heridos cuando se produjo un incendio en una sala de máquinas, pero al asediado buque de reabastecimiento antártico todavía le quedan 3.000 kilómetros en su largo viaje de regreso a Australia.



Advertisement

La sala de máquinas del lado de babor del MPV Everest, un buque de construcción multipropósito de clase de hielo, se incendió durante la tarde del lunes 5 de abril, según la División Antártica Australiana. El barco, que había dejado suministros para un año en dos estaciones de investigación de la Antártida, llevaba menos de una semana de viaje a Hobart, Australia, cuando ocurrió el incidente.



La sala de máquinas “fue rápidamente aislada para contener el fuego, antes de que fuera extinguida por los sistemas de extinción de incendios”, explicó Charlton Clark, gerente general de operaciones y seguridad de la División Antártica Australiana, en un comunicado. El buque ha “mantenido sus capacidades de potencia máxima y actualmente continúa su rumbo hacia el norte a 9 nudos, utilizando una sala de máquinas de estribor separada”, agregó.



MPV Everest aún en aguas antárticas Imagen : Australian Antarctic Division

Como señala la División Antártica Australiana, de las 109 personas a bordo, 72 están regresando de sus expediciones en la Antártida, algunas después de un año y medio. El barco viaja actualmente en el Océano Austral, aproximadamente a 3.148 kilómetros de Perth, Australia. No se informan heridos, pero el fuego destruyó dos embarcaciones no reveladas a bordo del barco, informa The Guardian.



Se suponía que el barco llegaría a un puerto en Hobart a mediados de abril, pero no se ha tomado una decisión sobre si el barco debería atracar antes en un lugar alternativo. La Autoridad de Seguridad Marítima de Australia está al tanto de la situación y ha pedido a los barcos ubicados en las cercanías que brinden asistencia si es necesario.



Los expedicionarios y la tripulación ya se habían enfrentado a desafíos considerables, ya que el espeso hielo marino frente a la costa de Mawson impidió que el Everest se acercara a la costa antártica. Los helicópteros, que tenían que volar más de 120 kilómetros en cada sentido, tenían que hacer varios viajes, en los que se entregaban 2.000 kilos de suministros cada día. En total, se transfirieron casi 4.000 kilos de “carga esencial y prioritaria” a las estaciones de investigación Davis y Mawson en el este de la Antártida, según la División Antártica Australiana. El viaje a casa finalmente comenzó el 1 de abril.



Advertisement

Maree Riley, psicóloga organizacional de la División Antártica Australiana, dijo que las familias de los expedicionarios fueron informadas del incendio y les dijeron que nadie resultó herido. Dicho esto, Riley le dijo a The Guardian que “algunas personas se han visto afectadas por esto” y que el incidente podría ser traumático para algunos.



Una vez en casa, la causa del incendio será investigada por el propietario del barco, Servicios de Construcción Marítima, junto con las autoridades de seguridad y envío pertinentes si es necesario.