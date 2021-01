Breath Of The Wild

Imagen : Nintendo

Aunque The Legend of Zelda: Breath of the Wild salió hace casi cuatro años, la gente continúa logrando hazañas increíbles en el juego. Caso en cuestión: este jugador clava una flecha a un guardián desde más de 1.400 metros de distancia.



Neko es un jugador de Breath of the Wild de Japón con un extenso currículum de logros impresionantes, muchos de los cuales están catalogados en sus páginas de YouTube y Twitter. Pero el video que subieron ayer definitivamente se lleva la palma.



Después de saltar desde el balcón del Templo del Tiempo cerca del comienzo del juego, Neko dispara una Flecha Antigua al cielo aparentemente al azar. Es solo siguiendo esa flecha a través de una gran distancia (y más de una zona de carga) que Neko puede mostrar el destino del proyectil: un Guardián desprevenido, que pronto se reduce a una pila de humo y escombros.

Neko dice que el Guardian está a más de 1.400 metros de su posición inicial, pero ese no es un número que adivinaron. Al combinar el minijuego Bird Man Research Study (que mide qué tan lejos puedes viajar con el parapente de Link) con un par de fallos, Neko puede llegar a una distancia bastante precisa para su disparo de francotirador. Todo se explica en el video (asegúrate de habilitar los subtítulos en inglés si no puedes leer en japonés).



Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de mundo abierto de todos los tiempos, y es un testimonio de lo bien que los desarrolladores de Nintendo combinaron mecánicas intrincadas con un rico entorno basado en la física en el que los jugadores continúan desafiándose a sí mismos de esta manera.