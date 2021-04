Imagen : Time-Travel Rephotography ( Other

Los carretes de hace un siglo no se limitaban a capturar detalles en blanco y negro; solo pudieron capturar una banda limitada del espectro de colores, lo que dio como resultado imágenes de personajes famosos que no representaban con precisión cómo se veían en realidad. Ahora, un nuevo enfoque de la coloración que utiliza IA finalmente tiene eso en cuenta, lo que da como resultado fotos inquietantemente realistas que parecen tomadas con una cámara moderna.



Todos hemos visto fotos antiguas en blanco y negro de Abraham Lincoln que son sucias, con ruiso y tienen poca profundidad de campo que solo enfoca parte de su retrato. Las imágenes de baja calidad son el resultado de las capacidades limitadas de las cámaras y lentes en ese momento, pero hubo otro problema en juego que resultó en que Lincoln se viera más arrugado con la piel que parecía necesitar desesperadamente un humectante.



Antes de 1907, la mayoría de las películas de los carretes en blanco y negro eran ortocromáticas, lo que significaba que eran sensibles a toda la luz visible, excepto a la parte del espectro de colores donde existen tonos cálidos como el rojo. Cuando la luz golpea la piel humana, parte de ella rebota, pero parte de ella también penetra en la superficie e ilumina la piel desde adentro, haciendo que las características naturales como las arrugas sean menos obvias. Es un efecto conocido como dispersión debajo de la superficie y hace años finalmente la comprensión del efecto ayudó a revolucionar los gráficos por computadora y hacer que los objetos virtuales parecieran mucho más realistas, pero aunque es visible para el ojo humano, los efectos de la dispersión debajo de la superficie no son capturados por stock de película ortocromática.



Como resultado, Lincoln siempre lució especialmente viejo en las fotos en blanco y negro, y las técnicas tradicionales de coloración no tienen en cuenta lo que realmente estaba sucediendo con las películas antiguas. Las imágenes se eliminan de ruido, se mejoran, se agudizan y el color se aplica de manera natural, pero las fotos coloreadas no reintroducen los efectos de suavizado natural de la luz en la piel que las viejas cámaras en blanco y negro simplemente no podían capturar.

En solo unos pocos años, el procesamiento de imágenes impulsado por IA ha avanzado mucho, y una nueva técnica de coloración llamada Time- Travel Rephotography está brindando resultados impresionantes no solo agregando color, sino también haciendo referencia a fotos capturadas por cámaras digitales modernas para hacer correcciones. a la apariencia de la piel humana. La nueva técnica (detallada en un artículo publicado recientemente) fue desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, UC Berkeley y Google Research, y comienza utilizando una IA entrenada en una base de datos de retratos digitales modernos para generar una foto de un hermano que comparte muchas de las características del sujeto original en blanco y negro que se está coloreando, pero con una identidad diferente.



El proceso de Time-Travel Rephotography también puede determinar cómo las limitaciones de una cámara antigua degradaban la imagen en blanco y negro resultante (incluida la falta de nitidez y los problemas de contraste y exposición) y luego corregir esos problemas cuando el estilo coloreado de la foto generada se aplica al retrato original en blanco y negro. El resultado es una nueva foto libre de defectos que parece haberse tomado con una DSLR moderna y una lente para retratos de alta calidad, a pesar de que el sujeto falleció hace un siglo.



Los resultados de la nueva técnica de coloración a menudo parecen increíblemente realistas y ayuda a humanizar a las personas que se han convertido en figuras míticas a lo largo de las décadas. Pero al mismo tiempo, es importante recordar que colorear y modernizar imágenes es un proceso que introduce cambios sutiles y modificaciones a los originales, como las imperfecciones que se introducen al fotocopiar un documento, y con el tiempo, a medida que estas imágenes modificadas se liberan en Internet y más procesados ​​(incluso la compresión de imágenes a menudo afecta negativamente a una imagen) estos cambios sutiles se sumarán y en 10 años, las imágenes de Lincoln que circulan pueden no parecerse en nada al retrato arrugado en blanco y negro con el que comenzamos.



A medida que el procesamiento de imágenes de IA avanza a pasos agigantados año tras año, la necesidad de una forma de autenticar imágenes, o etiquetar correctamente las imágenes que han sido editadas o mejoradas, se está volviendo desesperadamente necesaria. Es parte de la razón por la que Adobe y otras empresas desarrollaron la Iniciativa de autenticidad de contenido, una forma de incrustar fotos con un registro de quién y cómo pueden haber sido manipuladas a lo largo del tiempo, mientras que otras han señalado a Blockchain como otro enfoque para realizar un seguimiento de un autenticidad de la imagen.



Time-Travel Rephotography no es necesariamente algo malo: hacer que las figuras históricas que vivieron antes de que existieran las películas, la televisión y las grabaciones de sonido se sientan más reales para las generaciones posteriores es un gran uso de la tecnología, y herramientas como DeepNostalgia de MyHeritage tienen el potencial de ayudar a las personas a superar el dolor u otras emociones no procesadas relacionadas con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, herramientas como estas se convierten en un problema cuando los artistas han sido acusados de agregar sonrisas mientras coloreaban fotografías de las víctimas de las cárceles de tortura del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, lo que potencialmente minimiza la gravedad de estos eventos para las generaciones futuras que pueden no darse cuenta de que están mirando. imágenes que se han editado mucho más allá de la mera adición de color.