Foto : Getty Images

Disneylandia Shanghai acaba de re abrir sus puertas. Llevaba cerrado desde el pasado 25 de enero, cuando se convirtió en el primer parque Disney en cerrar por el coronavirus. Ahora todos los ojos están puestos en este parque temático porque es el primero en abrir. Bienvenidos a la nueva normalidad.

Advertisement

El CEO de Disney, Bob Chapek anunció en pasado cinco de mayo que Disneyland Shanghai reabriría sus puertas el día 11 y las entradas se agotaron casi de inmediato. El parque tiene que operar al 30% de su capacidad para ajustarse a las normas impuestas por el gobierno Chino para combatir la covid-19. Eso significa que en su primer día abierto ha recibido menos de 24.000 visitantes.

La experiencia luce bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Juzga por ti mismo con estas fotos. Hay mucha menos gente de la habitual, y los test de temperatura y el uso de mascarillas son omnipresentes.

Advertisement

Foto : Getty Images

De hecho, es probable que muchos lo consideren más apetecible que de costumbre. Las colas para montar en las atracciones son mínimas, y hay un montón de espacio por el que pasear sin aglomeraciones.

Advertisement

Foto : Getty Images

Algunas de las atracciones como la montaña rusa de Tron funcionan con menor capacidad, aunque no está claro si es resultado de una decisión del parque para aumentar el distanciamiento o algo que simplemente ocurre cuando el parque está solo a un tercio de su aforo.

Advertisement

Foto : Getty Images

Otras atracciones como los rápidos sí que parecen limitadas a una familia por embarcación, es una decisión lógica cuando normalmente cada vehículo puede llevar a ocho personas apretujadas.

Advertisement

Foto : Getty Images

La gente se agrupa un poco más cuando se trata de fotografiar a las mascotas del parque, pero ya no se puede apretujar uno contra ellas para sacarse una foto. El distanciamiento es obligatorio también para con los empleados del parque.

Advertisement

Foto : Getty Images

Los restaurantes y puestos de comida, normalmente abarrotados, son uno de los puntos donde más se nota la falta de gente.

Advertisement

Foto : Getty Images

Las mesas tienen carteles indicando que debes ocupar mesas alternas para mantener una distancia de seguridad con los demás comensales. De todos modos hay muchas mesas libres.

Advertisement

Foto : Getty Images

Empleados del parque recorren las avenidas portando carteles que recuerdan a los visitantes que deben mantener una distancia de seguridad entre ellos.

Advertisement

Foto : Getty Images

En algunos casos es realmente difícil no acercarse, especialmente con niños.

Foto : Getty Images

Advertisement

Uno de los elementos de señalización más curiosos de esta nueva normalidad es la instalación de unas grandes pegatinas en el suelo donde está prohibido quedarse de pie. La lógica es que esas señales abran huecos de distanciamiento en las colas, pero no parecen muy efectivas a juzgar por las fotos.

Foto : Getty Images

Advertisement

En esta otra imagen se aprecia de nuevo la confusión de los visitantes al intentar adaptarse a la nueva situación. Es algo que probablemente ya hayas visto en las colas del supermercado de tu ciudad , donde las señales del suelo son sistemáticamente ignoradas o malinterpretadas . ¿Delante de la linea roja? ¿Detrás? ¿Eso incluye el carrito?

Foto : Getty Images

Advertisement

New China TV publicó un vídeo el pasado 9 de mayo en el que el vicepresidente de operaciones del Shanghai Disney Resort, Andrew Bolstein, explicaba las nuevas medidas de seguridad. Respecto a las pegatinas del suelo, explica que tras realizar varios estudios llegaron a la conclusión de que es más sencillo decir a la gente dónde no debe ponerse, que dónde puede hacerlo. Por ahora cualquier iniciativa es casi un juego de prueba y error cuando nadie está acostumbrado siquiera a pensar cómo de cerca está de otras personas en su vidas cotidiana.

Foto : Getty Images

Advertisement

La parte que no está clara es cuando abrirán el resto de parques Disney. Lo que está claro es que la compañía no va a arriesgarse a reabrir hasta que las cifras de covid-19 no bajen de manera significativa como ha ocurrido en China. Si el tiempo que ha transcurrido desde el cierre sirve de alguna referencia, aún falta tiempo. Los dos Parques Disney en Japón y los dos en Estados Unidos , por ejemplo, cerraron el pasado 14 de marzo, casi mes y medio después que el de Shanghai. ¿Significa esto que reabrirá en un plazo similar? Es imposible saberlo. Dependerá de lo controlado que esté el Coronavirus.

Foto : Getty Images

Advertisement

Lo que está claro por las imágenes es que no vamos a volver a la normalidad, tal y como la conocíamos. No al menos a corto plazo. Todo depende de la eficacia en la gestión de nuestros gobernantes y de nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. Si ambo s requisitos no se dan, los parques Disney ( y no Disney) van a seguir cerrados mucho tiempo.