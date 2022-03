By

Una nueva serie de Daredevil estaría en desarrollo, parte del universo cinematográfico de Marvel, y para el servicio de streaming Disney+. La noticia, después de los acontecimientos en Spider-Man: No Way Home, no debería sorprendernos. Pero aún así sigue siendo un proyecto que muchos fanáticos del Hombre sin miedo y su primera serie en Netflix están esperando.

Aunque la serie aún no ha sido anunciada de manera oficial, la información de que un reboot está en desarrollo surge de Production Weekly, un sitio dirigido a los profesionales de la industria que informa acerca de todos los proyectos en preproducción y producción actualmente. Entre los anuncios relacionados a las propiedades de Disney, también se menciona Deadpool 3, película que Ryan Reynolds recientemente confirmó que está en desarrollo.

Por ahora no se conocen detalles de esta nueva serie, su premisa o qué tipo de conexión tendrá con la serie de Daredevil en Netflix, si es que tendrá alguna. Lo único que está confirmado hasta ahora es que Charlie Cox regresará para interpretar a Mat t Murdock y Daredevil en el universo de Marvel (el MCU), del mismo modo que ya lo vimos en la última película de Spider- Man. El hecho de que ahora se confirme que será en su propia serie y no como un personaje secundario en otra película es una noticia interesante. Tendremos que esperar por una confirmación oficial por parte de Disney y Marvel Studios, además de los detalles de la trama. [Production Weekly vía GamesRadar]