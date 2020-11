Gif : YouTube

En apenas unos días e ignorando la recomendación de las autoridades, ya tenemos a los primeros “turistas” que se han embarcado a la búsqueda del misterioso monolito y que finalmente han encontrado. Como veremos a continuación, su ubicación no es nada sencilla y se necesitan varios medios.



Advertisement

Y es que el vídeo es obra de Dave Sparks, alias HeavyDSpaks en su canal, youtuber y mundialmente famoso por su programa en Discovery Channel “Diesel Brothers”, donde un grupo de amigos de Utah se dedican a reparar y customizar camionetas.



Primera ubicación cercana ofrecida en reddit Imagen : Google

Advertisement

Esto ya nos da una pista que el mismo Sparks recuerda. Para llegar hasta allí debes conocer la zona, y aún así es muy probable que te pierdas antes de que encuentras la pieza, razón por la que las autoridades no han dado la ubicación (aunque Sparks finalmente sí ) y han recomendado que nadie vaya en su busca porque es un área remota y “si las personas intentaran visitar el área, existe una gran posibilidad de que se queden varados y requieran rescate”.

Durante las últimas horas Sparks ha publicado, además de en YouTube, videos en Instagram desde la ubicación no revelada, incluido a él mismo parado en la parte superior del monolito. Según contaba en la red social una vez que lo encontraron:



Resulta que el monolito misterioso es en realidad una obra de arte de metal increíblemente creativa. Bravo para quien sea o lo que sea que hizo esto.

Advertisement

Como vemos en las secuencias y él mismo cuenta, parece que los acabados e incluso los tornillos que se dejan ver indican que quien fuera que lo hubiera dejado podría haberlo hecho con un sentido artístico.

Advertisement

Sparks también indica que las coordenadas GPS para encontrarlo son 38.343077, -109.666183, aunque recalca que se encuentra en un área extremadamente remota, por lo que recomienda no acudir “a menos que estés completamente preparado para perderte. No hay señal de móvil en la zona”.

Advertisement

El monolito está relativamente cerca del Parque Nacional Canyonlands. Casualmente, una zona cercana ha sido escenario de escenas en numerosas películas y series de televisión. En Dead Horse Point, por ejemplo, se ha rodado Westworld de HBO (que comenzó en 2016), las películas Thelma & Louise (1991), Con Air (1997), Mission: Impossible 2 (2000), John Carter (2012), Indiana. Jones and the Last Crusade (1989) y 127 Hours (2010), también.



Por su parte, otra zona cercana, el Parque Nacional Canyonlands también se utilizó para escenas de Thelma & Louise junto con las series de MacGyver y Touched by an Angel. Además, Canyonlands fue el lugar de las tomas de los clásicos Koyaanisqatsi (1982) y Baraka (1992). Allí también se rodaron varios westerns clásicos, incluidos Fort Apache (1948), Warlock (1959), Los comancheros (1961), Rio Conchos (1964) y Gold of the Seven Saints (1961).



Advertisement

Por tanto, sigue siendo factible que sea obra de un artista , de un bromista, o incluso de una producción que se dejó parte del atre zo en medio del desierto. Por supuesto, seguimos sin descartar la que más nos gustaría a todos, pero siempre nos imaginamos a esas criaturas capaces de mejorar nuestra ingeniería humana a la hora de construir .