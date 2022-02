Star Wars tiene un largo historial de utilizar objetos del mundo real y modificarlos un poco para crear utilería que parezca como un instrumento con tecnología de una galaxia muy, muy lejana, sobre todo en la trilogía original de películas, aquella en la que, por ejemplo, usaron una heladera como si fuera una caja de seguridad, y hoy en día la continúan usando en series como The Mandalorian.

The Book of Boba Fett no iba a ser la excepción, y entre varios guiños a A New Hope (como el tubo que usó Han para intentar evitar que se cerrara el compartimento de basura en el que estaban atrapados), la serie también aprovechó para utilizar un sistema de juegos retro muy poco conocido, que puedes ver en la imagen anterior en las manos del “mayordomo” del alcalde Tok Shaiz de Mos Espa.

Sin necesidad de hacer spoilers del final de la serie, puedo mencionar que el mayordomo, interpretado por el actor David Pasquesi, utilizó esta “tablet” para que Boba Fett escribiera un mensaje y lo enviara a un grupo de rivales. La tablet, en realidad, es un sistema de juegos llamado Coleco Bowlatronic, el cual salió a la venta en 1981. La máquina fue modificada ligeramente para la serie, añadiendo partes como si fueran antenas y otras, pero de resto está prácticamente intacto.

El Bowlatronic es un sistema de juegos que simulaba partidas de bolos (bowling o boliche) entre hasta cuatro jugadores. Cada jugador elegía una bola, su curva y velocidad de lanzamiento. Es un sistema de juegos que si bien no es que se haya hecho muy popular en el mun do, sigue siendo un lindo easter egg en este universo de películas y series que aún en la actualidad sigue dejando espacio para los efectos prácticos y no solo el CGI. A continuación puedes ver el Bowlatronic en funcionamiento. [vía Kotaku / Mike Mika (Twitter)]