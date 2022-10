Gangs of New York regresa como una nueva serie de televisión, producida y dirigida por Martin Scorsese, entre otros. El cineasta, que fue el responsable de dirigir la película homónima de 2002, estará encargado de la dirección de los dos primeros episodios de este proyecto que adaptará uno de los períodos más violentos y crudos de la ciudad de Nueva York y sus organizaciones criminales.

En 2002 se estrenó Gangs of New York, conocida en territorios latinoamericanos como Pandillas de Nueva York, una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, y el legendario actor ganador de cuatro premios Oscar, Daniel Day-Lewis. La película se desarrolla en la década de 1860 y cuenta la historia de la lucha por el poder en Nueva York de un grupo de pandillas de distintos orígenes.

La película es una adaptación del libro The Gangs of New York escrito por Herbert Asbury y publicado en 1927. Del mismo modo, la nueva serie de Gangs of New York será una adaptación del mismo libro, centrada en personajes nuevos que no aparecieron en la película de 2002, por lo que no debemos esperar volver a ver a DiCaprio ni mucho menos a Daniel Day-Lewis, quien se retiró de la actuación en 2017.

La primera vez que se habló de una serie de Gangs of New York fue en 2013, y Scorsese también iba a formar parte de ese proyecto. En ese entonces, el cineasta mencionó que “esta época de la historia de Estados Unidos y su legado es muy rico en personajes e historias que no podríamos haber explorado solamente en una película de 2 horas”. Se desconoce cuándo se estrenará la nueva serie, pero podemos esperar que no sea hasta al menos el año 2024. [vía Deadline]