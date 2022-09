Están sucediendo cambios importantes en el mundo de Juego de Tronos. La nueva serie de esta saga, La Casa del Dragón, ha perdido a uno de los creadores y showrunners, Miguel Sapochnik, un veterano de la franquicia que ha abandonado el proyecto.

Sus motivos, sin embargo, son comprensibles e incluso prometedores. Tras haber trabajado en La Casa del Dragón durante los últimos 3 años para dar vida a la serie, Sapochnik ha puesto fin a su etapa como uno de los showrunners para firmar otro contrato con HBO para crear nuevos proyectos. Sin embargo, continuará siendo uno de los productores ejecutivos de la serie.

La Casa del Dragón está teniendo un éxito enorme, incluso quizás más del que muchos imaginaron. La serie debutó con unos 10 millones de espectadores en los Estados Unidos y en total más de 20 millones en todo el mundo para su primer episodio, rompiendo récords, y en su segunda semana la audiencia no hizo más que crecer, lo cual fue una sorpresa.

Ryan Condal, cocreador y también showrunner de La Casa del Dragón continuará a cargo de la serie. Tanto Condal como Sapochnik son veteranos que trabajaron en múltiples episodios de Juego de Tronos. A La Casa del Dragón también se suma Alan Taylor como productor ejecutivo y director de episodios, quien también dirigió episodios de Juego de Tronos durante varias temporadas, además de episodios de series como Los Soprano, Lost, The West Wing y Mad Men, además de la película precuela de Los Soprano llamada The Many Saints of Newark. [vía The Hollywood Reporter]