Uno de los diseños descartados para The Rise of Skywalker era un tanque con la forma de BB-8

Ehhhh. No diré más.

Imagen: Jake Lunt Davies (Lucasfilm/Abrams Books)

Star Wars: The Rise of Skywalker fue un poco too much, pero ahora que hemos tenido acceso a algunos de los concept art que se hicieron para la película, confirmamos que la cosa podría haber sido peor. Y si no me crees solo diré una cosa: un tanque de batalla con la forma de BB-8.

Esta sorprendente revelación es parte del material en exclusiva al que han tenido acceso nuestros compañeros de io9 del nuevo libro The Art of The Rise of Skywalker de Phil Szostak, el último libro de arte del equipo de Abrams. De mano de los artistas y el equipo técnico que dio vida al capítulo final de la saga Skywalker, podremos ver imágenes conceptuales de los mundos, personajes y eventos que vimos en la gran pantalla, pero además de mostrarnos lo que llegó a la película final, también trae mucha información fascinante sobre lo que podría haber sido la película.

Aquí van algunas de esas piezas conceptuales en nuestra galería en exclusiva de The Art of The Rise Skywalker.

Aunque el bautizado como Resistance BB Tank —un tanque gigante que ha reemplazado su cabeza con un enorme cañón— acapare todas las miradas, existen otros diseños interesantes que lamentablemente no llegaron a las pantallas. Echa un vistazo a este homenaje al Ziggy Stardust de David Bowie, denominado simplemente como “Star Man Pilot”.

Hubiese sido sin duda divertido verlo sobre los cielos de Exegol. ¡Mira algunas piezas más del libro a continuación!

La sala de control Versión 8.

Imagen: Andrée Wallin (Lucasfilm/Abrams Books)

El pasillo Versión 11.Imagen: Andrée Wallin (Lucasfilm/Abrams Books)

La llega de la Primera Orden Versión 8.

Imagen: Jon McCoy (Lucasfilm/Abrams Books)

El libro The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker ya está disponible en algunas librerías.

