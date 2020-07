Filed to:

Filed to: valorant

El skin permiten convertir tu arma en un dragón. Imagen : Riot Games.

Valorant, el nuevo juego de los creadores de League of Legends, ha presentado su primera skin de categoría “Ultra”, la más prémium del juego, que le da un aspecto de dragón a las armas del jugador. La skin luce genial y está llena de detalles y efectos, pero obtenerla no será barato: tiene un precio de casi 100 dólares.

Advertisement

Al igual que muchos otros juegos gratuitos (o free to play), Valorant ofrece skins para personalizar el aspecto del personaje o sus armas por un precio en moneda del juego, la cual se puede adquirir pagando con dinero real. No es algo nuevo, y hasta ahora es algo completamente opcional que no afecta la jugabilidad o tus habilidades en títulos como este. Sencillamente, se trata de un modelo de negocio que hasta ahora le ha resultado muy bien a compañías como Epic Games con su Fortnite o Valve con su Team Fortress 2.

Advertisement

Sin embargo, el precio del nuevo skin de Valorant no deja de sentirse como un poco... excesivo. En el video a continuación le puedes dar un vistazo a cómo lucen las armas con el skin “Elderflame”.

Los cambios incluyen un look de dragón para el rifle de francotirador, y un efecto flameante para la daga. Cada uno de los skins del pack Elderflame tiene un precio de 2.475 en la moneda del juego, y si quieres todo el pack para darle el mismo look a todas tus armas, tendrás que pagar 9.900 en moneda del juego. Los jugadores pueden comprar paquetes de 2.050 puntos o monedas del juego por 20 dólares, lo que se traduce en que comprar todo el pack cuesta 100 dólares reales, constantes y sonantes.

Advertisement

Es un precio considerablemente elevado para un item decorativo del juego, pero al menos, afortunadamente, es algo opcional y no obligatorio. Sin embargo, esto solo le da el look de dragón a las armas, si deseas los sonidos, campanas y más animaciones personalizados de este skin, tendrás que subirla de nivel usando otro tipo de moneda del juego, lo que significa que podrías tener que gastar un poco más, o sencillamente jugar para desbloquearlo. El skin Elderflame está disponible a partir del 10 de julio en Valorant. [via PC Gamer / Kotaku]