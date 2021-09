By

D esde que se estrenó la primera película en solitario de Venom en 2018, protagonizada por Tom Hardy, la mayoría de fanáticos se preguntó cuándo será el día que lo veremos enfrentarse al Spider-Man de Tom Holland. Andy Serkis, director de la secuela de aquella película, dice que ese enfrentamiento llegará, pero antes deberían suceder otras cosas y conflictos.

Venom: Let there be Carnage se estrenará muy pronto, y en ella veremos el enfrentamiento del simbionte de Tom Hardy, Venom, contra el simbionte de Woody Harrelson, Carnage (conocid o como Matanza en España). Es una película que luce prometedora e incluso interesante en los tráilers, pero todos de nuevo se preguntan dónde está Spider-Man, y si acaso veremos al menos un cameo de Peter Parker en este film (tendremos que esperar para saberlo).

En una entrevista con IGN en Instagram, Serkis reconoció estar al tanto de las preguntas de los fanáticos en relación a un posible futuro y quizás inevitable enfrentamiento entre Eddie Brock/Venom y Spider-Man, algo que se ha visto incontables veces en los cómics. “Esa es la pregunta que se hacen todos. [...] Personalmente les digo, nunca va a suceder... Mentira, estoy bromeando. Por supuesto que sucederá”, mencionó el director y actor entre risas, ampliando con el siguiente comentario:

“Todo depende de cuando quieres llegar ahí [al enfrentamiento] y qué pide la gente, cuál es su apetito. Si la gente quiere ver más historias de Venom, entonces saltar directo a Spider-Man haría que posiblemente te pierdas de muchos supervillanos geniales entre ahora y ese enfrentamiento. Así que, en cierto modo, al apurar el encuentro entre ellos dos, estarías cerrando muchas puertas. Si a la gente le está gustando este mundo de Venom, entonces creo que todos esos personajes que están en el canon, relacionados a Venom, como por ejemplo los villanos de Ravencroft y su instituto manicomio para criminales, ahí hay buenas historias para contar [antes]”.

Dicho de otro modo, Serkis cree que el enfrentamiento entre Venom y Spider-Man debería ser un plato final después de varios grandes enfrentamientos entre simbiontes y otros villanos relacionados a Venom. Si las películas del personaje continúan teniendo un éxito considerable para Sony Pictures, no sería de extrañar que Venom siga expandiendo su historia en solitario como antihéroe antes de que lo veamos luchar contra Peter Parker, sea el Peter Parker que sea, porque hasta ahora nada nos asegura que Venom se encuentre en el mismo universo que Tom Holland, ¿cierto? A menos que el nuevo concepto del multiverso lo permita, por supuesto. Mientras tanto, al menos ya tenemos ese enfrentamiento asegurado en el nuevo videojuego de Spider- Man para PS5. [IGN vía /Film]