El verano que la realidad alcanzó la ficción climática

Este verano, Estados Unidos se asó como nunca antes. Personas sufrieron quemaduras de tercer grado por simplemente caer sobre pavimento caliente en Arizona, llenándose todas las camas en el centro de quemados del condado de Maricopa. La alta humedad se unió a la peor ola de calor del Medio Oeste en años para enviar el índice de calor, o el “Se siente como si la temperatura se elevara por encima” 130 grados Fahrenheit en partes de Kansas, enviando números récord de personas afectadas por el calor a las salas de emergencia. Frente a la costa de Florida, el océano se calentó hasta temperaturas del jacuzzi, llevando a muerte masiva en los arrecifes de coral.



Las catástrofes se han convertido en un aspecto familiar del verano, que algunos científicos ahora llaman “temporada de peligro”, pero los desastres del verano que acaba de pasar parecían haber alcanzado un nuevo nivel. Una sequía repentina en Maui se volvió invasiva pastos en llamas, preparando el camino para un incendio de rápido avance que envolvió la ciudad de Lahaina en uno de los incendios más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Más que 1.000 fuegos ardidos a través de los bosques de Canadá, siete veces la superficie que normalmente se quema en un año. En un giro peculiar, los desastres comenzaron a escapar de su límites geográficos y estacionales habituales. El humo de los incendios viajó hacia el sur y sofocó Nueva York, Washington, DC y Chicago;una rara tormenta tropical llovió en el sur de California; incendios forestales arrasaron los pantanos de luisiana.

Lo que alguna vez sonó extravagante, como material para una novela distópica, se parece cada vez más a la realidad. Entonces, ¿qué es un escritor de ficción? ¿Se supone que debemos hacer? Durante décadas, los autores han especulado sobre cómo se verá el mundo cuando llegue el clima infernal. guerra americana de Omar El Akkad, ambientada en 2074, durante el estallido de una guerra civil desencadenada por una prohibición de combustibles fósiles, cuando Florida se borra del mapa y Luisiana está medio bajo el agua. En los seis años desde la publicación del libro, Estados Estados se ha convertido en el la mayoría democracia profundamente polarizada En la historia reciente, la intensidad de las olas de calor y otros desastres han eclipsado las expectativas. A principios de este año, la revista Resumen del escritor llamado guerra americana un “cuento de precaución demasiado realista.

Pero El Akkad nunca tuvo la intención de que fuera realista en absoluto. Le pregunté si sentía que la novela estaba empezando a hacerse realidad. . “Pensé que la forma en que lo había estructurado era una extrapolación suficiente para no tener que lidiar precisamente con los “Pregunta que estás haciendo”, me dijo El Akkad. “Y eso se ha borrado en los últimos años. Eso, para mí, es aterrador”.

El clima extremo ha derretido la distinción entre realidad y ficción. Como lo describió El Akkad, el calentamiento global no se siente lento y constante; Se siente más como caer por las escaleras, con grandes caídas que sacuden tus expectativas. En un momento, estás tomando una siesta en tu casa; la siguiente, estás corriendo por tu vida de un incendio forestal. Este año, un patrón climático naturalmente más cálido llamado El Niño comenzó a instalarse, agregando calor adicional además del cambio climático al que nos hemos acostumbrado. Julio fue el mes más caluroso del planeta récord, marcando en 1,5 grados C (2,4 F) más cálido que el promedio preindustrial. Los desastres de este verano sirven como una vista previa de lo que el mundo podría ver durante un año típico a principios de la década de 2030. Ya no necesitamos autores o científicos para imaginarlo; La experiencia del mundo real es suficiente para cualquiera que preste mucha atención.

“Durante mucho tiempo, los lectores podrían regresar a un mundo real en el que podrían imaginar que las personas cuyas vidas están destrozadas son siempre voy a ser alguien más”, dijo Kim Stanley Robinson, el escritor de ciencia ficción detrás de varias novelas prominentes sobre el cambio climático, entre ellas El Ministerio para el Futuro y Nueva York 2140, en un correo electrónico. “Ahora, a medida que ocurren más catástrofes en el mundo real, aparecen historias de ciencia ficción sobre el futuro cercano: lo que Ahora tenemos que llamar ficción climática: son simplemente realismo”.

Sin duda, las historias sobre el cambio climático se han estado acercando cada vez más a la realidad durante un tiempo. Tomemos como ejemplo el de Octavia Butler. Parábola del sembrador, una distopía escrita en 1993 que narra el viaje de un adolescente que emigra hacia el norte, lejos de una California asolada por la sequía y los incendios. Hay algo más aterrador que una novela distópica sobre el futuro, es una escrita en el pasado que ya ha comenzado a llegar. cierto”, observó Gloria Steinem, la activista feminista. en 2016.

Para los autores que intentan imaginar el límite exterior de lo plausible, el ritmo de los extremos recientes del mundo real ha provocado revisiones de sus borradores. Eso le pasó a Stephen Markley, autor de El diluvio, un libro de casi 900 páginas repleto de desastres, desde la tormenta de polvo de 2028 hasta un súper huracán que reduce las Carolinas a escombros en 2039. Cuando estaba revisando el libro en junio de 2021, una extraña ola de calor azotó el noroeste del Pacífico, enviando temperaturas a 121 grados. F en Columbia Británica, fuera de lo común de lo que los científicos del clima pensaban que era posible en el momento. Revisando su borrador, Markley dijo, lo que alguna vez parecieron temperaturas sorprendentes Para el Londres y el DC del futuro “todos parecían tan tontos”.

Una o dos veces por semana, alguien le envía a Markley un mensaje sugiriendo que la realidad está empezando a ser paralela a su libro: vinculando a un artículo de noticias. Sobre el incendio de Lahaina, por ejemplo, que tiene similitudes con el incendio de Los Ángeles de 2031 de su libro. “Acomodarme a esto”, dijo, “es que mi novela se va a hacer realidad por el resto de mi vida”.

Para muchos estadounidenses, el verano de 2023 podría recordarse como el momento en que el cambio climático se volvió personal. A finales de junio, 110 millones de personas, más de un tercio de la población de Estados Unidos , fueron sujetos a alertas de calidad del aire a medida que el humo proveniente de Canadá se desplazó a la mitad este de el país. A medida que julio llegó a final, 170 millones Los estadounidenses estaban bajo alerta de calor; a finales de agosto, nuevamente, 130 millones enfrentó advertencias de calor. A finales del verano, prácticamente ningún rincón del país había quedado libre de el tiempo extremo y no parte del mundo, ya sea: 98 por ciento de la población mundial estaba expuesta a temperaturas más altas vinculadas al cambio climático.

En el ámbito de la ficción, acontecimientos alarmantes como estos suelen preceder a algún tipo de respuesta de largo alcance. El Ministerio para el Futuro comienza con una desgarradora ola de calor en la India que causa la muerte rápida de 20 millones de personas. El resto del mundo básicamente se encogió de hombros sobre sus hombros, pero la catástrofe provocó una conmoción política en la India. Los ciudadanos votaron por un nuevo partido para ocupar el cargo, uno centrado en abordar el cambio climático. y la desigualdad; abandonar el carbón y construir sistemas de almacenamiento de baterías y plantas eólicas, solares e hidroeléctricas se convirtió en una prioridad nacional. A medida que pasan los años , el libro está lleno de intentos de abordar el cambio climático, desde soluciones de política económica, como una “moneda de carbono” que incentiva la reducción y secuestrar carbono, a los científicos, como tratar de salvar los glaciares bombeando el agua debajo de ellos, permitiéndoles volver a congelarse la roca.

¿Los desastres climáticos de este verano estimularán una respuesta similar? Robinson defiende que el mundo real está respondiendo al cambio climático incluso mejor que en su libro, aunque gran parte de él se encuentra en la etapa de planes y promesas. Señaló tratados internacionales que no que esperamos ver pronto, como el reciente objetivo global de conservación 30 por ciento de la tierra y el agua del mundo para 2030“Escribí sobre la década de 2030 como ‘años zombies’", dijo Robinson. “Eso estuvo mal: nuestra década de 2030 no será así , porque ya estamos en el meollo de la lucha para salir adelante”.

A menudo se piensa que cuando las inundaciones, el calor y los incendios azotan los hogares, provocarán una especie de despertar que abrirá los ojos de las personas a la problema. La gente ciertamente se ha dado cuenta: Incluso antes de este verano infernal, en encuestas realizadas esta primavera, la mitad de los estadounidenses ya estaban convencidos de que el calentamiento global está perjudicando a la gente “ahora mismo”. Pero la línea entre la conciencia y la acción En una crisis planetaria no es sencillo: el apoyo popular no se traduce directamente en un cambio de políticas, aunque podría afectar la forma en que vota la gente. “Resulta que vivimos en un mundo donde los ricos tienen que convencerse de algo antes de que se adopten políticas al respecto”, El Dijo Acad.

Aun así, existe cierta evidencia de que experimentar el clima cálido de primera mano puede tener un efecto en la preocupación de la gente. “Hemos visto que la gente responde a cambio climático, pero de una manera bastante limitada”, dijo Parrish Bergquist, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Pensilvania. encuestas de opinión pública y patrones climáticos, su investigación en 2017 Encontró que cuando las temperaturas promedio de un estado aumentaban 1 grado C (1,8 grados F) de un año al siguiente, a aproximadamente un 1 por ciento de aumento en el número de residentes que se preocupan por el cambio climático. El efecto sólo se presentó para la temperatura, no otros impactos relacionados con el clima, como inundaciones, y decayó con el tiempo.

“Pero, en cierto modo, siento que estamos viviendo este momento en el que la señal se está volviendo mucho, mucho más grande”, Bergquist dijo. Es difícil saber si eso significa que nos acercaremos a un punto de inflexión para la acción, o simplemente conseguiremos acostumbrado a una nueva normalidad cada vez peor.

Cualquiera sea el caso, esperar a que las catástrofes saquen a la gente de su indiferencia no es una gran estrategia para abordar el cambio climático. El movimiento tiene que venir de otro lugar, además de esperar a que ocurra la próxima calamidad”, dijo Markley. Dado que los cambios tecnológicos y políticos Las soluciones para reducir rápidamente las emisiones ya están disponibles, el debate sobre los desastres climáticos debería ir acompañado de una mirada firme a lo que se podría hacer. Para prevenir lo peor, dijo: “A veces el ciclo fatal conduce a un fatalismo que no está justificado dado el increíble progreso político. que hemos hecho en los últimos años”.

Tomemos como ejemplo la Ley de Reducción de la Inflación, la legislación climática más amplia jamás promulgada en los Estados Unidos. firmado hace un año por el presidente Joe Biden. Con un $369 000 millones en créditos fiscales para energías limpias y financiamiento para programas de clima y energía, se espera que reducir las emisiones entre 29 por ciento a 42 por ciento para 2030, en comparación con los niveles de 2005. Las empresas ya están planeando invertir $240 mil millones en inversiones en vehículos eléctricos, baterías y energía limpia, según cifras de la Casa Blanca.

La sensación de que ya estamos en el meollo de la vida en un planeta más caliente ha llevado a algunos autores a cuestionar si es una “ficción climática” puede durar. “‘Cli-fi’ a menudo se interpreta como un subconjunto de la ‘ciencia ficción’, y por lo tanto se espera que contenga un elemento”, Jeff VanderMeer, el escritor de Aniquilación, escribió en Esquire a principios de este año. “Sin embargo, en este momento, atrapado incómodamente dentro de [la] crisis climática, como atrapado dentro de un puercoespín que se volvió hacia adentro fuera, el tema no es especulativo”. Lydia Millet, autora de Una biblia para niños, también ha argumentado en contra de la categoría. Poco en común más allá del reconocimiento del terrible peso cultural y emocional de una biosfera que cambia rápidamente”, escribió Millet en el Los Angeles Times en 2021.

Tal como lo ve El Akkad, es posible que el cli-fi no sobreviva mucho más simplemente porque el cambio climático será el telón de fondo de todo lo que está ocurriendo. escrito, ficción o no. “Si vas a decir algo sobre lo que significa ser humano, no puedes ignorar la cubo en el que se sienta toda la humanidad, que es este planeta. Y desde allí, no puedes ignorar lo que le hemos hecho a este planeta.… Es desconcertante para mí cómo alguien puede escribir cualquier cosa y no considerar el contexto mayor en el que esa cosa está sucediendo”.

Esta historia fue publicada originalmente por Molienda. Regístrese en Grist’s boletín semanal aquí.Grist es una organización de medios independiente y sin fines de lucro dedicada a contar historias sobre soluciones climáticas y un futuro justo.

