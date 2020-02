Warner Bros le cambia el título a la película Birds of Prey tras el mal estreno de taquilla en Estados Unidos

Filed to: birds of prey

Birds of Prey, la nueva película del universo DC protagonizada por Harley Queen y su banda de antiheroínas, acaba de sufrir un cambio de título. El original de la película era Birds of Prey and the Fantabolous emancipation of one Harley Queen. En algunos cines comienza a verse como Harley Queen: Birds of Prey.



El cambio no es un error. Fuentes de Warner Bros han confirmado a Screen Rant que el cambio es una orden del estudio a las distribuidoras. Warner no ha especificado la razón de este cambio, pero es muy probable que se trate de un ajuste decidido tras el pobre debut en taquilla de la película protagonizada por Margot Robbie.

Birds of Prey ha recibido muy buena nota por parte de la crítica especializada, pero no ha servido para atraer gente a las salas de cine. La película ha recaudado solo 33,2 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines. Es un o de los peores estrenos en taquilla de la historia de DC, por debajo incluso de Green Lantern (53,1 millones de dólares) o Shazam (53,5 millones). Las estimaciones eran que la aventura de las aves de presa recaudaría entre 40 y 60 millones de dólares, pero no ha logrado cumplir esas expectativas.

En Warner la película no se percibe como un fracaso, pero seguramente hayan pensado que el personaje de Harley Queen, uno de los más destacados de Suicide Squad no figura lo bastante arriba en el nombre. De ahí el cambio de título.

No es la primera vez que un estudio retoca el título de una película, aunque raramente lo hace cuando todavía está en los cines. La película de 2014 Edge of Tomorrow con Tom Cruise cambió a Live, Die, Repeat: Edge of Tomorrow cuando llegó al mercado doméstico. Veremos en que queda Birds of Pray cuando llegue a esa parte. [Screen Rant]