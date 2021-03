Imagen : Warner Bros.

Warner Bros anunció que todas las películas en su calendario de estrenos para 2021 se estrenarían en simultáneo en la plataforma de streaming HBO Max y en cines. Eso cambiará en 2022, dado que estrenarán sus películas primero en los cines y no en streaming.

Advertisement

Películas como Wonder Woman 1984, Kong vs. Gozdilla, Mortal Kombat, The Suicide Squad, Matrix 4 y muchas otras han tenido y tendrán un estreno simultáneo en la plataforma de streaming HBO Max y en los cines del mundo, como parte de un aparente experimento de Warner para atraer suscriptores a su nuevo servicio.

Sin embargo, la compañía ha llegado a un acuerdo con algunas cadenas de cine muy importantes y, tras la reciente apertura de sus salas en todo el mundo, han decidido regresar a los cines como su principal formato de estrenos, pero con un cambio muy importante: las películas solo serán exclusivas de los cines durante 45 días, después podrían ser lanzadas tanto en BluRay como en streaming.

“Las películas de Warner solo serán exclusivas de los cines durante los primeros 45 días de su estreno”.

Hasta el año pasado, las películas de Warner en los Estados Unidos y mas territorios tenían una exclusividad en los cines de 90 días. Warner ha reducido este tiempo a la mitad a partir de 2022.

El acuerdo llega meses después del polémico anuncio de Warner de estrenar sus películas en streaming, una idea que hizo molestar a muchos directores (incluyendo Christopher Nolan) , productores e incluso actores, además de con los estudios responsables de haber creado esas películas, como es el caso de Legendary Pictures, quienes se mostraron molestos con la idea de que sus películas no llegaran a los cines en 2021. [Deadline vía Verge]