Imagen : Warner Bros.

HBO Max debutó en los Estados Unidos y en Canadá en el mes de mayo de 2020, y ahora, casi un año después, por fin el servicio de streaming llegará a más de 30 países en Latinoamérica y el Caribe a partir de finales de junio.

El servicio incluirá en su catálogo con series y películas de los estudios propios de HBO, además de Warner Bros y DC Comics, como era de esperarse. Por ejemplo, en la plataforma estarán disponibles producciones como la saga de Harry Potter, el nuevo Snyder Cut de Justice League y la saga de Matrix además de series como Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Hora de Aventuras, Doom Patrol y mucho más.

Advertisement

HBO Go será descontinuado en la región y l os suscriptores tendrán acceso a HBO Max. No obstante, aunque en Estados Unidos las películas de Warner y DC como Matrix 4 y Dune se estrenarán en simultáneo en los cines y en HBO Max, este no será el caso para Latinoamérica. Esa estrategia solo será aplicada en el territorio estadounidense, al menos por ahora.

Entre los países a los que llegará HBO Max en Latinoamérica se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.