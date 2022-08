Nunca verás la nueva película de Batgirl. Según los informes, Warner Bros. decidió cancelar el proyecto casi terminado y no estrenarlo ni en los cines ni en HBO Max, que era el plan original.



Hay varios informes sobre el razonamiento detrás de esto e io9 se ha comunicado con Warner Bros. para hacer comentarios. Actualizaremos esta pieza cuando recibamos una respuesta. Sin embargo, por ahora, el New York Post, que dio la noticia, dice que las proyecciones de prueba de la película fueron tan malas que el estudio sintió que lanzarla podría dañar la marca DC. The Wrap agrega que la película se hizo como una película de streaming, no como un gran estreno de cine, y la nueva gerencia de Warner Bros. quiere que los títulos de DC sean lo más grandes posible. Y Batgirl no lo era. Luego, Variety ofrece otro ángulo en el que “los expertos del estudio insisten en que la decisión no fue impulsada por la calidad de la película o el compromiso de los cineastas, sino por el deseo de que la lista de características de DC del estudio tenga una escala de éxito de taquilla”.



Dirigida por el equipo de Bad Boys for Life, Adil El Arbi y Bilall Fallah, Batgirl está protagonizada por Leslie Grace como Barbara Gordon, quien luego se convierte en el personaje principal. Michael Keaton también estaba listo para repetir su papel de Batman en la película. Según Wrap, Warner Bros. no tiene nada en contra de ninguna de esas personas y espera trabajar con ellos pronto; es solo que la película se hizo bajo un régimen diferente y no encaja con los planes del jefe actual. Planes que incluyen que las películas de DC sean lo más grandes y “de cine” posible.



Según esos informes, Batgirl costó un mínimo de $ 70 millones y tal vez más cerca de $ 100 millones. Gastartanto dinero es a la vez increíble pero también, si se hace por las razones correctas, honorable. Si el estudio realmente no cree que la película que tiene sea lo suficientemente buena para el público, y que lanzarla podría dañar la marca DC en su conjunto, perder $ 100 millones ahora es mejor que los incontables miles de millones que podría perder en el futuro. Casi respetas la elección, aunque al mismo tiempo te sientes mal por todo el trabajo duro que todos los involucrados pusieron en ella.



Sin embargo, tampoco puede evitar pensar en cómo encaja esto en la compleja y fascinante historia de Warner Bros. y DC. Cómo Justice League se lanzó por primera vez como una versión inferior, lo que sin duda dañó no solo a la marca DC, sino que fracturó la base de fans. Tampoco puedo evitar preguntarme acerca de The Flash, otra próxima película de Warner Bros. que ciertamente costó mucho más de $ 100 millones y tiene un problema mucho, mucho mayor que simplemente no ser una buena película: la estrella Ezra Miller se ha convertido en un pilar en el diario de policía. ¿Se seguirá estrenando esa película? Y si es así, ¿qué dice eso sobre Batgirl? ¿La mala prensa está bien pero una mala película no?



Hay tantas preguntas y tan pocas respuestas. Al menos por ahora. Pase lo que pase aquí, nadie puede decir que el drama detrás de Warner Bros. y DC Films es aburrido.