Who Wants To Be An Astronaut: el nuevo reality que llevará a una persona al espacio

A día de hoy h emos visto realities de todos los colores, desde aspirantes a herreros luchando por ver quién fabrica la mejor espada a los típicos guaperas que son abandonados a su suerte en una isla desierta. Pero c uando ya creíamos haberlo visto todo, la cadena Discovery Channel ha decidido sorprendernos y apostar por un nuevo formato que llevará a una persona de a pie al espacio.

Este nuevo programa ha sido bautizado como “ Who Wants To Be An Astronaut ?” (Quién quiere ser astronauta), y la persona que lo gane podrá ganarse un ticket para la misión AX-2 que irá con destino a la Estación Espacial Internacional en 2022. El ganador del concurso pasará hasta un total de 8 días a bordo de la ISS antes de regresar en una cápsula CrewDragon de SpaceX que será fletada por la compañía Axiom Space .

“La serie hará un seguimiento de cada uno de los participantes que competirán por est a oportunidad en una gran variedad de desafíos extremos diseñados para testar los atributos que necesita tener un astronauta real , y mientras, se someterán al entrenamiento necesario para realizar un vuelo espacial y aguantar la vida a bordo de una estación espacial ”, explicaba Discovery en un comunicado.

Antes de enviar al ganador , A xiom Space planea hacer un primer viaje comercial con destino a la ISS en enero de 2022, para el que ya ha cuenta con una tripulación.

Lamentablemente, los concursantes de Who Wants To Be An Astronaut solo podrán ser residentes en Estados Unidos, por lo que no podréis contar con ninguno de los maravillosos redactores de Gizmodo entre los elegidos. Suerte a los demás. [Vía: Space.com]