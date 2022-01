By

Si ves una consola Xbox One a la venta, te podemos garantizar que se ha fabricado hace más de dos años. Ese es el tiempo que lleva Microsoft sin fabricar ninguno de los modelos de la anterior generación: la Xbox One S y la Xbox One X.



Advertisement

“Dejamos de producir todas las consolas Xbox One a finales de 2020 para poder centrarnos en la producción de Xbox Series X y Series S “, explica Cindy Walker, directora de marketing de Xbox en un comunicado enviado a The Verge.

La Xbox One X y su versión digital, la One S se discontinuaron oficialmente cuando la compañía lanzó los modelos actuales, pero además dejó de fabricar ambas consolas a finales de 2020, detalle que no hizo público en su momento. La noticia surge precisamente cuando preguntaron a Xbox si iba a incrementar la fabricación de consolas ante la imposibilidad de fabricar las nuevas como ha hecho Sony.

Sony tenía planeado dejar de producir consolas PS4 a finales de 2021, pero recientemente ha decidido seguir haciéndolo (ahora mismo fabrica alrededor de un millón de consolas PS4 al año) para tratar de paliar la escasez de consolas PS5.

En realidad dudo mucho de que alguien en Sony esté tan loco como para pensar que una consola Ps4 vaya a reemplazar el espacio en la cesta de la compra de alguien que busca una PS5, pero los beneficios son los beneficios. Xbox deja de producir consolas viejas para poder producir las nuevas, y Sony decide producir consolas viejas porque no puede producir las nuevas. Estoy seguro de que h ay algún chiste ahí, escondido, pero el tema de la escasez ya me hace demasiada poca gracia como para buscarlo. [The Verge]