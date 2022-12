We may earn a commission from links on this page.

Las disputas públicas entre dos de las mayores empresas de consolas se han intensificado recientemente. En una aparición en un podcast, el director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, criticó a Sony por querer crecer “haciendo que Xbox sea más pequeña”. La acusación se produce después de que la Comisión Federal de Comercio decidiera presentar una demanda para bloquear la adquisición de Activision por parte de Microsoft debido a un patrón de hacer que juegos recién adquiridos como Starfield sean exclusivos.



“Sony lidera el diálogo en torno a que el trato no debería llevarse a cabo para proteger su posición dominante en las consolas, y la cosa a la que se están aferrando es Call of Duty”, dijo Spencer durante una entrevista con el podcast antimonopolio Second Request la semana pasada. “El fabricante de consolas más grande del mundo hace una objeción sobre la única franquicia que dijimos que continuará lanzándose en su plataforma”.

Spencer contrastó la estrategia de Xbox de llevar sus juegos a PC y Game Pass con el enfoque de Sony en mantener sus últimos éxitos propios como Horizon Forbidden West y God Of War Ragnarök exclusivos para consola durante los primeros años. “Sony está tratando de proteger su dominio en las consolas”, dijo Spencer. “La forma en la que crecen es haciend o que Xbox sea más pequeña”. El subtexto es que Sony está ejerciendo presión para bloquear el acuerdo de $69.000 millones de Activision no porque sea malo para los consumidores, sino porque no es bueno para PlayStation.

Advertisement

El departamento de relaciones públicas de Microsoft ha estado aumentando su ofensiva a medida que las agencias reguladoras sopesan los pros y los contras de absorber al séptimo editor de juegos más grande del mundo por ingresos para convertirse en el segundo editor de juegos del mundo. La compañía acordó un contrato de 10 años para mantener Call of Duty en PlayStation, así como planes para llevar la franquicia de vuelta a la plataforma de Nintendo. Microsoft argumenta que poner Overwatch 2 y Diablo IV en Game Pass trae más opciones a los jugadores, no menos. Todo mientras Sony continúa haciendo todo lo que acusa a Microsoft de querer hacer, como pagar para mantener juegos importantes como Final Fantasy XVI fuera de Xbox.

Pero ha habido un fallo importante en el argumento: Starfield. Microsoft compró Bethesda por $ 7500 millones en 2021, y meses después de que se cerrara el trato, anunció que el próximo RPG del estudio de Skyrim sería un exclusivo de Xbox Series X / S en consolas. Redfall también. El gigante tecnológico trató de explicar por qué Starfield era una excepción única y por qué Call of Duty y otros juegos de Activision no entrarían en la misma categoría. No convencida, la FTC señaló el giro de Starfield como una de las principales razones para iniciar una demanda antimonopolio.

G/O Media may get a commission 40% Off Samsung 65-Inch 4K OLED Smart TV TV time

This 4K OLED smart TV comes with Alexa built-in, can run Xbox Game Pass, has an incredible picture, and even has Dolby Atmos & Object Tracking Sound too. Buy for $1798 from Amazon Advertisement

Y debido a esa demanda, es probable que queden varios meses más de repugnante guerra de consolas con francotiradores a ambos lados. Al menos es refrescante no ver más a las mega corporaciones tratando de fingir que son amigas en el escenario de The Game Awards. Las empresas no son tus amigas, ni las unas de las otras.