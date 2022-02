Cuando llegó en 2017, Horizon Zero Dawn se convirtió en uno de los mejores juegos de la generación de PlayStation 4, y además, el nacimiento de una franquicia que prometía convertirse en otro de los pilares de PlayStation a partir de entonces. Es por esto que durante estos 5 años que han pasado desde la llegada de Zero Dawn los fanáticos han esperado un nuevo Horizon que sea incluso mejor que el original. Tras haberlo probado, puedo decirles que el nuevo juego cumplió todas mis expectativas.



Horizon Forbidden West es lo que debería ser una secuela de un videojuego. No solo expande la historia de Horizon y Aloy, sino que también es un juego aún más grande, tanto en narrativa como en mapa y en todo lo que se puede hacer en ese mapa. Es un juego de mundo abierto enorme y lleno de tareas, de misiones secundarias y de personajes por conocer. Y afortunadamente, la mayoría de estas tareas secundarias no se sienten repetitivas, todas tienen alguna historia que contar, algún personaje para presentar, y algo nuevo por descubrir sobre este mundo post-post-apocalíptico.

Forbidden West se desarrolla pocos meses después de los acontecimientos de Zero Dawn. Al comienzo del juego, Aloy ya se encuentra en su nueva aventura, buscando una solución a un nuevo problema que se ha presentado en su mundo: ¿por qué si ya derrotó al sistema maligno que intentó acabar con el mundo en Zero Dawn, el planeta aún continúa sufriendo de sucesos ambientales dañinos que amenazan a todos? Sí, la historia de Forbidden West conecta directamente con Zero Dawn, por lo que para disfrutar el juego aún más es ideal haber jugado al anterior. Pero de lo contrario, o incluso si lo jugaste hace mucho tiempo, el inicio del juego nos ofrece un repaso de los suceso de Zero Dawn, narrados por la inconfundible voz del actor Lance Reddick, quien da vida a Sylens en el juego.

Aloy es la columna vertebral de Forbidden West a nivel narrativo, como debe ser, y la actriz Ashly Burch vuelve a hacer un trabajo espectacular en darle vida a esta heroina de cabellos rojos. Aquí nos encontramos con una Aloy que aunque salvó al mundo y todo el mundo quiere recordárselo, agradeciéndole constantemente e incluso construyendo monumentos en su nombre, ella no se siente muy cómoda con esto. No solo porque durante toda su infancia vivió alejada de la mayoría de personas a su alrededor, dado que la rechazaban, sino porque claramente siente el peso sobre sus hombros cada vez que la llaman “la salvadora”, es una responsabilidad enorme, y un reconocimiento que pareciera no creer que merece, al menos aún no. Porque la amenaza no ha acabado.



Su búsqueda de solucionar esta “enfermedad” que está afectando la Tierra, una especie de infección que tiñe de rojo terrenos e incluso el cielo y afecta a todos los seres vivientes, la llevará al “oeste prohibido”, ese que menciona el nombre del juego. El oeste está prohibido porque durante muchos años las tribus y el pueblo que habita en esa región ha estado en guerra con el Rey y la gente de la región a la que pertenece Aloy. Hay una especie de paz temporal, afortunadamente, pero eso no significa que Aloy, o cualquier extranjero, será bienvenido sin problemas por todas las tribus que se encuentran en el oeste.

Y por supuesto, además de nuevas tribus con distintas costumbres y tradiciones (algunas más centradas en la violencia y el honor de ser guerreros, por ejemplo), nos encontraremos con nuevas máquinas bestias, de todos los tamaños y formas, que Aloy tendrá que derrotar y sobrevivir cuando se cruce con ellas.

Lo más interesante de Horizon a nivel narrativo, y me refiero tanto a Zero Dawn como a Forbidden West, es que nos ofrece dos capas de historia, dos líneas temporales que debemos conocer y desarrollar: por un lado tenemos el pasado, antes de que el mundo se acabara, historia que está ligada a los orígenes de Aloy y que mediante la exploración de ruinas iremos desgranando, algo que ya hicimos en el juego anterior y que, por nuevos motivos, continuaremos haciendo en Forbidden West, y por otro lado tenemos la historia del presente y los conflictos que se desarrollan en la actualidad, los cuales son en gran parte socioculturales y bélicos, por supuesto. Porque no importa que pasen los siglos y milenios, o que el mundo se haya acabado, los humanos siempre encontraremos razones para pelearnos entre nosotros.



Ambas historias son interesantes, y ambas aportan mucho al juego, pero personalmente lo que me parece más fascinante es todo lo que sucede en el presente, la política, los conflictos y la tensión entre distintas sociedades. El lado más tribal de algunas culturas y cómo varían las unas a las otras. Guerrilla Games claramente supo crear un mundo lleno de detalles y diferencias incluso en la forma de pintarse los rostros o de crear sus campamentos, y todo eso viene acompañado de un mapa enorme, diverso y visualmente fascinante. La trama que desarrolla más la historia del pasado también es muy interesante, pero se me hace imposible no perderme entre los choques culturales, políticos e incluso religiosos con los que se enfrenta Aloy, ya sea mediante conversaciones o, en muchos casos, combate.

Porque al final y al cabo, este es un juego que tiene mucho combate, tanto con humanos como con máquinas robot enormes que parecen dinosaurios o animales varios. En Zero Dawn el estudio de Guerrilla logró que usar un arco y flecha se sintiera como nunca, fluido, rápido, versátil y preciso. La mecánica del arco de Aloy se encuentra entre los mayores logros de los juegos exclusivos de PlayStation de los últimos años, junto por ejemplo al sistema de balanceo en telararañas de Spider-Man y Spider-Man: Miles Morales, y por supuesto el uso del hacha de Kratos en God of War. En Forbidden West, el uso del arco continúa igual de satisfactorio que siempre, pero Guerrilla ha añadido nuevas habilidades y posibilidades en jugabilidad que hacen que sea más complejo y entretenido el combate. Es una evolución del juego anterior en todo sentido.



Por ejemplo, ahora Aloy dispone de habilidades especiales en el sistema de skill tree (árbol de habilidades), que puedes obtener al adquirir varias mejoras en las distintas ramas del árbol. Una de ellas es, por ejemplo, la posibilidad de hacerte invisible brevemente (mediante un gadget que añades a tu armadura), otra está más centrada en hacer daño en combate, y otras. El árbol de habilidades está lleno de mejoras por conseguir, y desde los primeros momentos ya puedes disfrutar de algunas de ellas en el juego. Y es que Aloy no ha perdido todas sus habilidades que obtuvo en el juego anterior, como la posibilidad de “hackear” algunas máquinas para usarlas de transporte, algo que se agradece por mantener coherencia entre los títulos, pero aún así puede obtener nuevas habilidades, mejoras y armas para avanzar en este gigantesco mapa.

Un mapa, que como mencioné algunas líneas atrás, es enorme y diverso. Durante la campaña del juego y la exploración del mundo nos encontramos con regiones montañosas llenas de nieve, con zonas de pantano, con desiertos con tormentas de arena, y más. Todas estas regiones tienen criaturas únicas, y al añadir la posibilidad de explorar debajo del agua, también nos encontraremos con bestias máquinas nuevas que viven debajo del mar y tendremos que derrotar.

En Forbidden West también encontramos más verticalidad que en el primer título, lo que significa que podremos escalar montañas y ruinas para descubrir nuevas misiones y lugares, o simplemente como parte de lo que tenemos que hacer en una misión pendiente. La verticalidad también es útil para el combate, incluso necesaria, en especial cuando nos enfrentamos a criaturas voladoras enormes o cuando necesitamos escapar de un grupo de 8 máquinas para poder curarnos e intentar derrotarlas una a una.



Horizon Forbidden West es un gran ejemplo de lo que una secuela debería ser. Es un juego que complacerá tanto a fanáticos del título original como a nuevos jugadores. He jugado alrededor de 50 horas al momento de escribir esta review y todavía tengo mucho por hacer en este juego, y no quiero abandonarlo pronto. Si disfrutaste Zero Dawn aquí encontrarás no solo una continuación de la historia, sino una evolución del mundo de Aloy, con viejos conocidos y nuevos personajes por conocer, con un apartado gráfico excepcional y una historia que fácilmente puedo ver a Sony interesada en expandir o explorar en otros formatos, del mismo modo que lo ha hecho con la serie de The Last of Us y la película de Uncharted, por ejemplo. Y en el mundo de los videojuegos, estoy seguro de que esta franquicia continuará creciendo y conciliándose como una de las sagas pilares de PlayStation desde la generación pasada, en la generación actual y en las próximas.

Forbidden West es uno de los mejores juegos de PS5 hasta la fecha, e incluso de PS4. Ha valido la pena la espera de 5 años.