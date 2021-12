By

Actualmente se usan tantos emojis que no me sorprendería que algún día aparezcan en el diccionario (crucemos los dedos porque no sea así), ¿podrías adivinar cuáles son los más utilizados? Unicode, responsables de llevar una base de datos de emojis, entre otras cosas, han hecho pública la respuesta.

El emoji que fue más utilizado en el mundo no es otro que el tan popular 😂, conocido como “lágrimas de felicidad”, un hecho que incluso podríamos considerar esperanzador, debido a los últimos 2 años que lleva el planeta, en medio de una pandemia.

Entre los otros emojis que forman parte del Top 10 de los mas usados en 2021 se encuentra el corazón (❤️), el rostro enviando un beso (😘 ), el rostro llorando ( 😭 ) y, cómo no, las mundialmente conocidas como “manos orando ” ( 🙏 ) que, realmente, no son unas manos orando. Su nombre es “manos juntas” y básicamente representan un “high five”, aunque para todo el mundo se hayan transformado en sinónimo de orar y ya es imposible ver este emoji de otro modo.

Este es el Top 10 de emojis más usados en 2021

😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

Curiosamente, los emojis más usados no han cambiado mucho entre 2019 y 2021 (Unicode no hizo una lista similar en 2020). Estos eran los más utilizados en 2019, en orden: 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍

Parece que no importa todos los nuevos emojis que añadan a nuestros teléfonos, desde rostros con mascarillas protectoras al ahora famoso gesto de hacer un corazón con dos dedos de la mano. 😂 es y seguirá siendo el rey. [Unicode vía Engadget]