Un nuevo juego de la saga The Witcher está en desarrollo. Siete años después del lanzamiento del exitoso The Witcher 3: Wild Hunt, considerado como uno de los mejores juegos de los últimos años, CD Projket Red ha confirmado que hay un nuevo título de la franquicia basada en las novelas escritas por Andrzej Sapkowski, adelantando que será “el nacimiento de una nueva saga”.

La compañía, que a finales de 2020 lanzó el juego Cyberpunk 2077, basado en los juegos de rol Cyberpunk, confirmó que están trabajando en un nuevo título de The Witcher, y esta vez el desarrollo será utilizando el motor gráfico Unreal Engine 5, como parte de un “acuerdo estratégico de varios años” con Epic Games. Aunque continuarán usando el motor gráfico REDengine en otros proyectos, la idea de un The Witcher basado en UE5 es prometedora, tanto a nivel gráfico y visual como de rendimiento.

Por ahora no han anunciado detalles sobre la trama o personajes que veremos en este juego, pero al tratarse de una “nueva saga”, y tomando en cuenta que el medallón que aparece en la imagen oficial con la que han acompañado el anuncio, que es distinto al de Geralt de Rivia, no es descabellado pensar que este juego será protagonizado por un nuevo brujo o bruja. Sin embargo, es muy probable que tarde varios años en llegar, así que tendremos que esperar para saberlo. Por otro lado, el universo de The Witcher continú a creciendo en la televisió n. [vía CD Projekt Red]