Cuando se estrenó la primera película de Guardianes de la galaxia en 2014 estos personajes, básicamente, eran completamente desconocidos para la mayoría de fanáticos de las películas de Marvel, e incluso para varios lectores de cómics. Quizás es por esto que Marvel pensaba presentarlos con su propia historia de origen mediante cortometrajes antes de estrenar su primera película.



Así lo ha revelado el nuevo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, el cual cuenta todo el proceso de dar vida a la llamada Saga del Infinito, es decir, las primeras 23 películas del MCU. En uno de los capítulos del libro se detallan los planes originales para los guardianes, que incluían cortos individuales para cada uno. Según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios:

“Esta serie de cortos habría conducido hacia los acontecimientos de la primera película de los Guardianes. Entre estos cortos había uno que contaba la historia de un niño misterioso que amaba las historias de fantasía. Aproximadamente a la mitad de la película de los Guardianes, habríamos revelado que el héroe del espacio en el film es el niño del corto. Pensamos que era una idea inteligente, pero al final nos pareció excesivo”.

Por supuesto, ese niño es la versión de Peter Quill o Star-Lord que estaban trabajando para el corto y la película entonces, pero al final su historia de origen estuvo muy ligada tanto a la primera como, especialmente, a la segunda película, al igual que el origen de Gamora y su relación con Thanos, la cual ha formado una parte clave de la trama de las dos Guardianes hasta ahora. Para la tercera película incluso James Gunn, director y guionista de la que ahora será una trilogía, ha comentado en más de una ocasión que contará detalles sobre el origen de Rocket Raccoon (lo que con suerte también significa que conoceremos un poco más de Groot).

Pero hasta hace ya casi una década, el MCU desarrollaba cortos como este para contar un poco más de sus personajes, los cuales estaban disponible en los Blu-Ray de las películas y en ocasiones online. El último corto fue protagonizado por Trevor Slattery, el personaje de Ben Kingsley (ese que engañó a todos haciéndose pasar por el Mandarín), y se desarrollaba después de los acontecimientos de Iron Man 3. En esta nueva época de Marvel y con la existencia de Disney+, los cortos quizás no tienen sentido, porque más que cortometrajes lo que esperamos ver son muchas series con historias de origen de personajes. [Screen Rant vía IGN]