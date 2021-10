La espera está siendo difícil, pero una nueva temporada de The Mandalorian ya está en desarrollo. Tras muchos rumores, la temporada número 3 oficialmente ha comenzado su producción y rodaje, como lo ha anunciado una de las estrellas y directores de la serie, Carl Weathers.

Advertisement

El actor que da vida a Greef Karga en la serie, y que muchos lo conocimos por primera vez interpretando a Apollo Creed en la saga de películas Rocky, anunció a través de su perfil en Twitter que este miércoles 13 de octubre comenzó a trabajar en la temporada 3 de The Mandalorian.



Durante semanas o incluso meses hemos escuchado que el rodaje de la tercera temporada de The Mandalorian estaba a punto de comenzar, pero ahora finalmente tenemos una confirmación oficial de uno de los miembros no solo del reparto de actores sino quien también dirigió un episodio en la temporada anteriores de la serie. Pero lo que es más interesante es qué podría significar esto para los estrenos de series en Disney+.

Tomando en cuenta que la producción de la temporada 3 de Mando comienza en octubre de 2021, no es descabellado pensar que su estreno llegaría a finales de 2022, quizás en diciembre, manteniendo la tradición de Disney+ de cerrar el año con una serie de Star Wars (este año es el turno de The Book of Boba Fett). Pero además, el estreno de la nueva temporada de The Mandalorian en 2022 significaría que podríamos ver 3 series distintas de Star Wars el próximo año, dado que tanto la serie de Cassian Andor (llamada Andor) como la serie de Obi-Wan Kenobi ya han terminado su rodaje y se encuentran en post-producción, por lo que el estreno de ambas está casi asegurado para 2022.

G/O Media may get a commission 25% off HempFusion Products Fast pain relief

Rub generously over trouble areas and watch the pain melt away. Buy at HempFusion Use the promo code PAINRELIEF

El próximo 12 de noviembre se llevará a cabo el Disney+ Day, un evento en el que esperamos conocer más acerca de los próximos estrenos de series y películas en el servicio. Pero todo parece indicar que 2022 será otro gran año para ser fanático de Star Wars.