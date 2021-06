Ya puedes probar iOS 15, iPadOS 15 y watchOS 8. Estos son los pasos a seguir

Imagen : Apple

La mayoría de la gente no tiene problema en esperar hasta septiembre para instalar la actualización anual de iOS, iPadOS y watchOS. Pero los pocos impacientes entre nosotros pueden probar el software de próxima generación del iPhone, el iPad y el Apple Watch a partir de hoy descargando las betas públicas de iOS 15, iPadOS 15 y watchOS 8.

Como siempre, la instalación de software beta conlleva un cierto nivel de riesgo. Recuerda: estas son versiones inacabadas de lo que Apple lanzará en septiembre. Si bien es muy posible que no suceda nada malo, también puedes encontrarte con errores, aplicaciones que no funcionan y, en el peor de los casos, un dispositivo estropeado. Si tienes un teléfono, tablet o reloj de respaldo compatible, te recomendamos que pruebes a instalar la actualización en uno de esos primero. Pero también puedes sentirte libre de aceptar lo incierto si no sientes miedo ante el fallo de un dispositivo. En cualquier caso, aquí hay un resumen de cómo instalar una de (o todas) las betas públicas.

Asegúrate de que tu dispositivo sea compatible

Esto puede parecer obvio, pero tu dispositivo de Apple debe ser compatible con iOS 15 / iPadOS 15 / watchOS 8. Aquí tienes una lista de los dispositivos que funcionarán para cada versión de software.

Dispositivos que admiten iOS 15:

iPhone 6S, 6S Plus

iPhone SE (1.ª y 2.ª generación)

iPhone 7, 7Plus

iPod Touch (séptima generación)

iPhone 8, 8 Plus

iPhone X, XS, XS Max, XR

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max

iPads compatibles con iPadOS 15:

iPad mini 4

iPad mini (quinta generación)

iPad Air 2

iPad Air (tercera y cuarta generación)

iPad (quinta a octava generación)

iPad Pro de 11 pulgadas (primera a tercera generación)

iPad Pro de 9,7 pulgadas

iPad Pro de 10,5 pulgadas

iPad Pro de 12,9 pulgadas (primera a quinta generación)

Apple Watches compatibles con watchOS 8 *:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE



Apple Watch Series 6

* Para watchOS 8, también deberás instalar iOS 15 en el iPhone con el que está emparejado el reloj.

¡Haz una copia de seguridad!

Sé que no ibas a instalar las versiones beta públicas en tu dispositivo principal sin hacer una copia de seguridad de todo su contenido. Porque, como mencionamos antes, las betas no siempre funcionan como cabría esperar. Si bien la última versión beta para desarrolladores en la que se basa la beta pública es bastante estable en nuestras pruebas, es mejor prevenir que lamentar.

Como siempre, puedes hacer una copia de seguridad de cualquiera de tus dispositivos en iCloud. Esta es, con mucho, la forma más fácil de hacerlo, pero también puedes hacer una copia de seguridad de tu iPhone y iPad a través de un Mac o PC. Los Apple Watches guardan automáticamente las copias de seguridad en el iPhone con el que están emparejados. Básicamente, si quieres hacer una copia de seguridad de los datos de su Apple Watch, haz una copia de seguridad de tu iPhone.

A continuación, te indicamos cómo realizar una copia de seguridad de tu iPhone o iPad en una Mac con Big Sur:

Primero, conecta el dispositivo a tu Mac a través de USB, USB-C o wifi. Luego abre una ventana de Finder y selecciona tu dispositivo en la barra lateral. A continuación, selecciona General en la barra de botones. Desde aquí puedes seleccionar dónde almacenar la copia de seguridad: iCloud o localmente en tu Mac. También puedes seleccionar “Cifrar copia de seguridad local” para cifrar tus datos y protegerlos con una contraseña si lo deseas. Después de todo esto, puedes hacer clic en Realizar copia de seguridad ahora.

El proceso es similar en la PC, aunque tendrás que usar iTunes. Primero, conecta tu dispositivo a tu ordenador o habilita la sincronización wifi. Luego, abre iTunes y selecciona tu dispositivo en la parte superior izquierda de la ventana. Haz clic en Resumen y, a continuación, en Realizar copia ahora. En este momento, también puedes seleccionar “Cifrar copia de seguridad local”, ingresar una contraseña y luego hacer clic en Establecer contraseña. Para ver tus copias de seguridad, puedes elegir Edición > Preferencias> Dispositivos.

Sigue adelante e instala las betas públicas

Ahora que has realizado una copia de seguridad de tus dispositivos, es hora de descargar las versiones beta públicas. Para hacer esto, puede ir al sitio web del Programa de Software Beta de Apple en el dispositivo de tu elección. Tienes que registrarte en el programa si aún no lo has hecho. Es un proceso rápido que implica proporcionar tu ID de Apple y verificación 2FA. Una vez que hayas hecho eso, descarga un perfil de configuración en tu dispositivo, instálalo y luego presiona el botón Actualización de software en la pestaña General del menú Configuración De nuevo, un recordatorio de que si quieres watchOS 8, primero tienes que instalar iOS 15 en tu iPhone. Los pasos son los mismos, pero yendo a la aplicación Watch > General > Actualización de software una vez que hayas descargado el perfil de configuración de watchOS 8.

Ten en cuenta que es posible que no tengas acceso a todas las funciones nuevas que se mencionaron en la WWDC. A veces, Apple lanza funciones en versiones posteriores a la primera versión beta o, según el dispositivo que estés utilizando, es posible que le falten componentes de hardware clave que habilitan una función específica. Pero ahora que has descargado con éxito las betas públicas, ¡adelante y diviértete! ¡Prueba todas las cosas interesantes!