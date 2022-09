By

El universo Gundam continúa creciendo. Este año se estrena una nueva serie de la mítica franquicia de “mechas” (o más bien, “Mobile Suits”) que nació en el año 1979. Su nombre es Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury y ya puedes ver su primer episodio gratis en YouTube.

Si bien es cierto que la franquicia de Gundam tiene muchísimas series, películas y OVAs, y varias líneas temporales (y puedes encontrar todo lo necesario para conocer este universo en este artículo), la ventaja de la nueva serie, The Witch from Mercury, es que da inicio a una nueva línea temporal, lo que significa que, técnicamente, no necesitas haber visto nada en esta franq uicia para poder disfrutarla (aunque te invito a ver otras historias, valen mucho la pena).

En The Witch from Mercury una serie de corporaciones enormes han creado un sistema económico enorme en el espacio, basado en gran parte en la colonización espacial y la creación de estos Mobile Suits, robots gigantes que pueden ser controlados por un piloto. Se formará una guerra entre las corporaciones y otros grupos, en un universo en el que los humanos están siendo modificados cibernéticamente para poder adaptarse a los entornos fuera de la Tierra. La protagonista de la serie es una joven chica conocida como Suletta Mercury.

La nueva serie estará disponible en Japón a partir de octubre. Sin embargo, sus responsables han publicado en YouTube una especie de episodio 0, un prólogo de 24 minutos que se desarrolla décadas antes de los acontecimientos de The Witch from Mercury y nos ayuda a ponernos en contexto acerca de su historia, sus personajes y su pasado. Se espera que la serie también debute en el resto del mundo vía streaming, la pregunta es en qué plataforma estará disponible.

Aquí está el episodio prólogo de la nueva serie de Gundam

Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury - 『PROLOGUE』(EN,HK,TW,CN,KR,ID,VN,TH sub)

Y este es el póster oficial de Gundam: The Witch from Mercury