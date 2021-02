Ya sabemos cuándo llegará la serie de acción real de Halo y en qué plataforma será su estreno

Imagen : Microsoft

Pese a llevar ya más de dos años en desarrollo, pocos detalles hemos conocido hasta el momento sobre la serie de acción real que está preparando Showtime de la mítica saga de videojuegos Halo. Pero ya se ve la luz al final del túnel y, gracias a Deadline, acabamos de conocer por fin cuándo se estrenará el primer capítulo de la serie.

Estaba previsto que l a serie, que actualmente se está produciendo en Budapest, desembarcase en el canal de la propia Showtime, pero finalmente su estreno será en la nueva plataforma de streaming Paramount Plus, cuyo debut en Estados Unidos , Canadá y América Latina está previsto el 4 de marzo de este mismo año (aun no se conoce cuándo llegará a España). Todavía no han querido compartir la fecha exacta , pero desde Showtime afirman que llegará durante durante el primer trimestre de 2022.

También sabemos que a los mandos de Halo estará Otto Bathurst, que ya ha participado en grandes series como director como son Peaky Blinders o Black Mirror. Bathurst contará con la colaboración de Steven Spielberg como director ejecutivo y con grandes estrellas como Pablo Schreiber (Master Chief) o Jen Taylor , qui en mantendrá el papel de Cortana que ya ostenta en el videojuego.

Por el momento, la serie contará con 10 capítulos y tendrá lugar en el siglo XXVI, cuando la humanidad se ve amenazada por la raza alienígena de los Covenant.