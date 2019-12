Yoda tenía apenas unos 30 años cuando murió en Star Wars, si nos basamos en The Mandalorian

¿Nos ha engañado a todos? Gif : Disney / Lucasfilm.

La existencia de Baby Yoda tiene una consecuencia muy importante, aunque no haya sido intencional. Debido a que nos dijeron cuántos años tiene el pequeñín (50) y creemos que tenemos una buena idea de cuántos años de desarrollo tiene Baby Yoda (aproximadamente 18 meses) considerando lo que hemos visto de sus acciones hasta ahora en The Mandalorian, podemos deducir cuántos años tenía el maestro Yoda cuando murió (o desapareció) ante Luke en El regreso del Jedi. Si nuestra teoría es correcta, el Maestro Jedi era tan joven que probablemente ni siquiera tenía un plan de jubilación.

Según mis cálculos, Yoda solo tenía 27 años de edad cuando murió.

Cuando Yoda fallece en El regreso del Jedi (o en inglés, Return of the Jedi), sabemos que tiene alrededor de 900 años de edad. Ha envejecido visiblemente desde La venganza de los Sith, que se desarrolla 18 años antes del Episodio VI. Debido a que vemos que envejece en el transcurso de casi 20 años, podemos hacer una suposición importante sobre su especie (que no tiene nombre oficial en el canon de Star Wars, y a la que a partir de ahora llamaremos simplemente Yoda en este artículo): continúan envejeciendo con el tiempo, y lo hacen de manera clara y visible. Esto significa que tiene senescencia, un término que se refiere a las criaturas (incluyendo los humanos) que maduran y envejecen después de alcanzar la madurez. Esto también significa que los Yodas probablemente no poseen una senescencia menor, un rasgo compartido por muchas tortugas y langostas. Esas especies envejecen tan lentamente que es difícil de percibir, biológicamente hablando.

Entonces, conocemos la edad de Yoda. Tomando en cuenta la actuación de Frank Oz al interpretar a Yoda en El regreso del Jedi, podríamos deducir que Yoda, aunque tiene 900 años en Star Wars, es comparable a un humano de 70 años. Pero eso solo se basa en nuestra percepción de signos de envejecimiento avanzado, ¿cierto? Sin embargo, hay muchos humanos que parecen mucho más viejos de lo que realmente son.

Si los humanos pueden parecer mayores de lo que son, entonces los Yodas deberían ser, en teoría, capaces de hacer lo mismo. Desafortunadamente para nuestra teoría que planteamos en este artículo, solo tenemos tres Yodas para tomar en cuenta en nuestra muestra. Primero, está Yoda, a quien hemos establecido edades en el transcurso de 18 años como mínimo. Después tenemos a Yaddle, una Yoda femenina. Su modelo de personaje, que aparece en Episodio I: La amenaza fantasma, fue diseñado originalmente para ser una Yoda más joven. Entonces alguien le puso una peluca a la marioneta y el joven Yoda se convirtió en Yaddle.

No sabemos nada acerca de la edad de Yaddle más allá de lo que dice su página de información con respecto a su origen. No podemos saber si es una versión más joven de la especie o mayor. Baby Yoda, afortunadamente, amplía nuestro tamaño de muestra de la especie de Yoda y nos permite comprender mejor la edad del Maestro Jedi Yoda al momento de morir.



El pequeñín bebé Yoda tiene 50 años en The Mandalorian. No es necesario hacer ningún tipo de cálculo para saber su edad: Werner Herzog, el actor que interpreta al Cliente que encarga al bebé, lo dice en el primer episodio. Es un poco más difícil adivinar la edad del bebé Yoda exactamente en comparación con un niño humano. Baby Yoda puede beber té tranquilamente de un recipiente abierto y caminar y comer ranas, lo que puede sugerir una edad de 3 a 4. Sin embargo, Baby Yoda aún no puede vocalizar más allá de los gorjeos y chillidos de bebés, e interactúa con objetos (además de su te y sus ranas) como lo hacen muchos niños más pequeños. Esto me lleva a creer que, desde el punto de vista de su desarrollo, el Niño (nombre oficial hasta ahora de Bebé Yoda) tiene entre 18 y 24 meses de edad humana.

Si el Bebé Yoda tiene 24 meses, eso significa que 2,08 años para un Yoda es aproximadamente lo mismo que un mes para un humano. Si el niño tiene 18 meses, eso es 2,78 años por mes humano. Eso significa que Yoda, a los 900 años, tenía entre 27 y 36 años de desarrollo cuando murió.

Estoy segura de que su madre está muy decepcionada de que abandonara todo en su vida y se fuera a un pantano antes de convertirse en un fantasma de la Fuerza que persiguió a Luke Skywalker hasta el final de sus días.