We may earn a commission from links on this page.

Siempre quise que Nintendo hiciera un remake del juego original de Legend of Zelda. Suena a sacrilegio , lo sé, pero seguramente no pase nada por probar una versión diferente de este clásico de aventuras que sirvió para inspirar a centenares de RPG a lo largo de la historia . Si bien no hay planes para una nueva versión del Zelda de NES a corto plazo, existe una forma de disfrutar del juego desde una perspectiva completamente nueva. Y lo decimos literalmente.

El mérito de e sto, no es obra de Nintendo. Este juego ha sido hecho por completo por los fans de DeTwelve Games, que han recreado el clásico de 1986 en tres dimensiones. Esta nueva versión te permite e xplorar Hyrule desde la perspectiva de Link, peleando contra los enemigos, obteniendo objetos y luchando por abrirte paso a través de las nueve mazmorras del juego original .

Es una locura ver el mapa desde esta perspectiva . En el original, el punto de vista se veía limitado a una pantalla del tamaño de un cuadrado . Aquí, tu punto de vista se extiende hasta donde te lo permitan los enemigos o el resto de obstáculos del mapa . Cualquiera puede disfrutar de este juego, pero si estás familiarizado con el original, te parecerá un verdadero regalo .

Advertisement

En realidad n o se trata de una nueva versión de The Legend of Zelda, ya que el juego se ejecuta con el motor del DOOM original. Por eso se llama The Legend of DOOM. (Esto también explica por qué los abogados de Nintendo no han ido todavía tras el ). Pero las únicas cosas heredadas de “DOOM” son la vista del arma en la parte inferior de la pantalla, algunos diseños de las armas y, por supuesto, la perspectiva en primera persona.

Cómo jugar a The Legend of Doom en tu Mac o PC

Debido a que The Legend of DOOM es técnicamente un mod de DOOM y no un juego en sí mismo, te toparás con algunos pequeños pasos extra antes de comenzar a jugar. Configurar todo puede parecer un rollo al principio, sobre todo si no sigues una buena guía para hacerlo, pero en realidad solo serán necesarios unos pocos pasos.

Primero, deberás descargarte la última versión de GZDoom en tu ordenador . La encontrarás aquí. A continuación, necesitarás una iwad de DOOM (básicamente, un archivo del juego DOOM). Puedes elegir el DOOM original de Steam o de GOG, pero cualquier iwad de DOOM debería servir . Finalmente, deberás descargar la última versión del mod The Legend of DOOM. Actualmente , esa es la versión 1.1.0, que podrás encontrar aquí, pero antes de ponerte a ello comprueba en la página oficial si no hay nuevas actualizaciones.

A partir de aquí todo dependerá de la plataforma en la que estés . Si estás utilizando Windows, haz clic con el botón derecho en el archivo comprimido GZDoom y extrae todo el contenido a una nueva carpeta. Haz lo mismo con el iwad de DOOM y el archivo The Legend of DOOM. Si compraste DOOM a través de Steam o GOG, GZDoom debería poder encontrarlo automáticamente. Ahora, inicia The Legend of DOOM e indica a Windows que deseas usar la aplicación GZDoom.

Advertisement

Si estás en un Mac, es un poco más complicado. Abre el Finder, luego elige “Ir” en la barra de menú y presiona “Ir a la carpeta”. Escribe ~/Library/Application Support, luego presiona Enter. Aquí, deberás crear una nueva carpeta titulada gzdoom. Después mueve ahí el iwad de DOOM y el archivo The Legend of DOOM. Es posible que debas introducir tu contraseña para continuar. Ahora, descomprime el zip GZDoom en Descargas. Después , abre The Legend of DOOM y, si has seguido bien el resto de pasos , GZDoom debería iniciarse y ejecutar el juego.