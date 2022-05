Uno de los videojuegos más conocidos y posiblemente más queridos en la historia de Nintendo, incluso en la historia de los videojuegos como tal, es The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ahora, el mítico juego de Nintendo 64 tendrá un lugar en el Salón mundial de la fama de los videojuegos, en el The Strong National Museum of Play, que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos.

Ocarina of Time, junto a Ms. Pac-Man, Sid Meier’s Civilization y Dance Dance Revolution han sido admitidos este año en el salón de la fama, saliendo victoriosos entre un grupo de candidatos finalistas que incluía juegos muy conocidos como el primer Assassin’s Creed, Resident Evil y el clásico Buscaminas.

The Legend of Zelda: Orcania of Time debutó en 1998 para la consola Nintendo 64, y desde entonces se ha convertido en quizás el juego más conocido y popular de esta saga. La complejidad de la historia, sus personajes y su mundo 3D marcaron un antes y después para esta franquicia. En el anuncio, los responsables del salón de la fama mencionan que “incluso en la actualidad, los desarrolladores de videojuegos en todo el mundo continúan incluyendo a Ocarina of Tme como una inspiración en la forma en la que crean juegos”.

Por su parte, el salón de la fama de los videojuegos ya incluía juegos clásicos como Super Mario Bros., Pac-Man, World of Warcraft, StarCraft, Doom y otros. [ vía World Video Game Hall of Fame]