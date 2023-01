Hemos entrado en Super Nintendo World, y no queremos salir

We may earn a commission from links on this page.

A pesar de lo que hayas visto en películas como Tron o Jumanji, es imposible que los humanos salten de sus sofás a un videojuego. O, al menos, lo era. Esa es la experiencia que Universal y Nintendo esperan recrear con Super Nintendo World, la nueva tierra temática que se estrena en Universal Studios Hollywood en Los Ángeles, CA el 17 de febrero. Es la primera de su tipo en Estados Unidos y la segunda en el mundo.

Antes de la inauguración, Gizmodo realizó un recorrido por la nueva atracción. Ubicado en el lote inferior del parque temático, los visitantes primero caminan a través de una tubería verde de aspecto familiar y escuchan el inconfundible sonido warp “Bwah, bwah, bwah”. Acabas de salir de Universal Studios y estás en Mushroom Kingdom, un mundo totalmente inmersivo de 360 grados repleto de todo lo relacionado con Super Mario. Hay setas, hay bloques de signos de interrogación, hay Goombas, Koopas, pipas, plantas piraña y Thwomps hasta donde alcanza la vista. Emerges del castillo de Peach, donde le robaron algo y, en la distancia, ves el castillo de Bowser, donde puedes competir con él y todos sus amigos.



Advertisement

Gizmodo formó parte de un grupo de periodistas que realizaron un recorrido a pie vertiginoso por el terreno aún en construcción la semana pasada. Entonces, desafortunadamente, no pudimos viajar en la atracción principal, Mario Kart: Bowser’s Challenge, pero aprendimos que es solo una de las muchas cosas que puedes hacer en Super Nintendo World, todas las cuales se vuelven instantáneamente más geniales si compras una Power-Up Band de $40.



Con esa banda (que funciona como un Nintendo Amiibo y está disponible en seis diseños diferentes), puedes recolectar monedas en todas partes del mundo. Y queremos decir “en todas partes”. Si bien las monedas se acumularán principalmente en el paseo de Mario Kart y a través de varios minijuegos físicos (más sobre estos en un segundo), hay múltiples rincones y grietas construidos en la tierra específicamente para la exploración. ¿Ves una flecha al azar en la pared? Síguelo y puedes encontrar una serie de bloques mágicos y gafas AR, similares a los que se encuentran en otras partes del parque. ¿Curioso por qué hay un nicho a ninguna parte? Entra y una misteriosa “M” en la pared revelará por qué. Algunos bloques con signos de interrogación te dan una moneda, otros te dan más, pero todos solo se activan si tienes una Power-Up Band. (Si no, escuchas ese ruido familiar de “golpe sordo” como cuando el mini-Mario no puede romper un bloque de ladrillos).



La historia principal del parque es que le robaron una seta dorada a la Princesa Peach y depende de ti, el invitado, intentar recuperarla. Para hacerlo, deberás adquirir al menos tres de las cuatro claves disponibles que obtienes al completar “desafíos clave”, que son juegos interactivos cortos con el tema de Mario. Uno consiste en derrotar a una planta piraña, otro a un Goomba, el tercero a un Koopa Troopa y, por último, a un Thwomp. Cada uno requerirá que tú (y en algunos casos algunos amigos) resuelvan acertijos físicamente o jueguen juegos contra un reloj cronometrado y tendrán modos fáciles y difíciles, según tu habilidad y progreso previo. En el momento de nuestra visita, solo pudimos hacer el desafío Thwomp, que exige que tú y tus amigos se comuniquen para cambiar una pantalla enorme de mosaicos, todos del mismo color. Fue maníaco, intenso y divertido.



Advertisement

Cada desafío tendrá su propia cola individual y si lo completas, obtienes una clave que será registrada por tu Power Band, así como la cantidad de monedas que obtuviste. Si no tienes una Power Band, puedes jugar todos los desafíos, simplemente no llevarás la puntuación; la puntuación se mantiene en la aplicación Universal, así como en tablas de clasificación interactivas del parque. (Tu Power Band también guarda tu puntaje cuando te vas a casa para que puedas regresar y agregarle). Una vez que obtengas las tres llaves puedes entrar en el castillo de Bowser Jr. y competir en una batalla de minijefes. Aquí, hasta 12 personas saltarán y reaccionarán a una pantalla de 180 grados que sigue tus movimientos y, si el grupo derrota a Bowser Jr., te devolverá el Golden Mushroom de Peach. Nuevamente, este desafío no estaba funcionando cuando recorrimos el parque, pero incluso con solo pararte en el espacio y mirarlo, podrías decir que es fácilmente la segunda cosa más genial que puedes hacer, detrás del paseo de Mario Kart.



Advertisement

En cuanto a ese paseo de Mario Kart, hacer fila te llevará por las afueras de Super Nintendo World y, en última instancia, a través de la entrada del Castillo de Bowser, la pieza central de todo el espacio. En el interior, caminarás por la oficina de Bowser, que está llena de huevos de Pascua de Super Mario Bros. y Mario Kart. Algunos de los favoritos incluyen libros como “Don’t Bring Bananas to a Shell Fight”, “Shy Guy: Behind the Mask”, “The Art of Balloon Battle”, un conjunto de varios volúmenes llamado “The Saga of the Mushroom Kingdom” y una recreación en miniatura de la pista virtual de la atracción. Esos son solo algunos que noté a primera vista, pero podrías pasar horas en la sección de oficina de la cola y seguir encontrando cosas nuevas.



Nuevamente, no pudimos montar el viaje en sí, pero la cola es impresionante. También nos dijeron que, una vez a bordo, se te equipará con una visera y gafas para disfrutar plenamente de la experiencia durante la cual puedes conducir y lanzar proyectiles mientras compites contra todos tus personajes favoritos de Mario. Sin embargo, para ser claros, el viaje simula una carrera, no es una carrera real. Simplemente siéntate y disfruta, pero, si eliges hacer un poco más en el camino, puede afectar algo de lo que sucede y acumular más monedas, que se cuentan al final y se muestran a todos a bordo. Si tiene una Power Band, se agregará a tu total.



Advertisement

Más allá del paseo de Mario Kart, los cuatro desafíos clave y la batalla de jefes, Super Nintendo World tiene dos secciones para conocer y saludar a los personajes, una para la Princesa Peach y otra para Mario y Luigi, así como el restaurante con servicio de mesa llamado Toadstool Cafe (en muchos de los artículos, pero no todos, incluyen setas) y una tienda de regalos, 1-Up Factory, que también sirve como salida a Mario Kart: Bowser’s Challenge. Por ahora, se llenará casi exclusivamente con productos disponibles en otras tiendas alrededor del parque, como gorras, camisas, muñecos de peluche y más con el tema de Mario.



Advertisement

Como fan de Nintendo y Mario desde hace mucho tiempo, lo que me impresionó más que cualquier cosa que pudieras hacer en Super Nintendo World fue simplemente pararte en él. Aunque estás en el backlot de Universal Studios, a unos pocos metros de Transformers: The Ride y justo al lado de la autopista 101, la tierra se siente separada. Con la música de Mario a todo volumen, las paredes construidas lo suficientemente altas como para bloquear la mayoría de las distracciones y los escenarios en constante movimiento y bellamente diseñados, realmente obtienes esa sensación de “Estoy dentro de un juego de Mario”. Quería dejar mi cuaderno y correr como si tuviera seis años y estuviera drogado después de una sesión asesina de Duck Hunt. ¿Se sentirá de la misma manera una persona que no conoce a Link de Zelda o de Chris Pratt a Bob Hoskins? Hasta cierto punto, sería difícil no hacerlo, la tierra es físicamente fascinante, pero los grandes fans de Nintendo y Mario definitivamente obtendrán más de la experiencia que las personas que no lo son.



Advertisement

Además, se llama Super “Nintendo” World, no Super “Mario” World, por lo que hay al menos un pequeño guiño a otra franquicia de Nintendo (Pikmin), pero eso es todo, al menos por ahora. Las expansiones futuras son posibles, si no probables, pero requieren mucho tiempo y planificación, especialmente cuando la totalidad de Universal Studios Hollywood ya es una pieza de rompecabezas elaborada, encajada en un espacio entre el propio estudio y varias autopistas importantes. Eso significa que, por ahora, Super Nintendo World tiene que ver con Mario, Luigi, Peach y el equipo, con el objetivo de sumergir a los fans en la icónica franquicia de videojuegos.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que todo esto se vivió en una tierra que no estaba invadida por la gente. No había colas durante horas y horas. No se conquistaron colas virtuales ni se necesitaron reservas. Cómo se sentirá Super Nintendo World una vez que sea una parte completamente integrada de Universal Studios Hollywood es algo que los fans de los parques temáticos pueden debatir en el futuro. Sin embargo, incluso a primera vista, estar tan lejos de la entrada del parque se siente como un paso en falso, incluso si fuera necesario. De cualquier manera, en esta etapa, semanas antes de la apertura, las intenciones positivas y la atención al detalle sin duda están ahí. El objetivo es transportar a los fans de Hollywood al Reino Champiñón, y en ese objetivo Super Nintendo World tiene éxito.



Advertisement

Super Nintendo World abre en Universal Studios Hollywood el 17 de febrero. Estará abierto para cualquier persona en el parque a menos que alcance su capacidad, entonces se requerirán reservas. Haga clic aquí para más información.