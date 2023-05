Ya se han vendido más de 50 millones de unidades de The Witcher 3, lo que lo convierte en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, aún está lejos de formar parte del podio de los juegos más vendidos en la historia, esos 3 primeros lugares continúan ocupados por un juego clásico pero reimaginado, un juego para explotar la creatividad, y otro que es una experiencia cinemática como casi ninguna otra. A continuación, los 10 juegos más vendidos en la historia de este medio.

La gente de CD Projekt ha anunc iado que la saga completa de The Witcher ha superado las 75 millones de unidades vendidas, pero por supuesto, la joya de la corona es The Witcher 3, con unas 50 millones de unidades solamente vendidas por ese título desde su lanzamiento original en 2015. Y todavía queda The Witcher para rato, ya que el estudio está trabajando en nuevos juegos que deberíamos ver debutar en los próximos años.

Pero aunque The Witcher 3 ha vendido muchísimo, se encuentra apenas en el noveno lugar entre los 10 juegos más vendidos. En el Top 3, en cambio, se encuentran juegos con entre 100 y más de 200 millones de unidades comercializadas. Ni siquiera Zelda: Breath of the Wild (31,5 millones de unidades vendidas) o algún Call of Duty (el Modern Warfare de 2019 vendió 30 millones de unidades) se encuentran en el Top 10.

Veamos la lista a continuación.