El objetivo de la investigadora Janelle Shane no era exactamente ese. Lo que pretendía era entrenar a una red neural en el manejo de información. Esa res se llama char-rnn, y es un sistema de aprendizaje máquina de código abierto creada por el programador Andrej Karpathy, de la Universidad de Oxford.

Char-rnn está especializada en generar contenido a partir de los datos en crudo que el usuario la proporcione. Es capaz de generar desde nombres de personajes de fantasía a recetas de cocina. En este caso, Janelle Shane la alimentó con nombres y habilidades de Pokémon.

El resultado es que la red neural ha demostrado una impresionante habilidad a la hora de generar nombres y habilidades completamente absurdas, pero que de alguna manera encajan perfectamente en el universo Pokémon (que ya es bastante absurdo de por sí). El ilustrador Lauren “Iguanamouth” Dawson ha tenido el detalle de ilustrar esos nuevos pokémon:

Pájaros con bolsas de papel en la cabeza, vacas voladoras con un solo ojo, tortugas-estanque y un digimon armado con una pistola. The Pokemon Company estaría orgullosa. Hasta tiene una nueva versión de Magikarp: Ronch, el pokémon-salsa que no tine ninguna habilidad destacable. [vía Postcards from the frontiers of science]