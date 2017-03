El 11 de marzo de 1992, hace ahora 25 años, Nathaniel Borenstein envió a sus colegas el primer adjunto de un correo electrónico de la historia: una foto de su cuarteto musical —The Telephone Chords— y una canción a capela al estilo barbershop: Let me send you email. Terrible, pero histórica.

Borenstein y otro investigador en informática llamado Ned Freed desarrollaron MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), el estándar de Internet para definir la forma en que se componen, etiquetan y codifican los objetos multimedia para su transporte a través de la red.

La principal motivación de Borenstein era recibir fotos de sus nietos por correo electrónico. Por suerte para el resto de abuelos del mundo, la tecnología se volvió omnipresente: MIME se sigue utilizando en cada archivo adjunto que envías por correo (aunque cada vez mandes menos).

El primer email con adjuntos se envió solo tres años más tarde de la creación de la web y no, no era una foto de los nietos de Borenstein sino de sus barbudos compañeros de cuartero de barbershop.

La foto muestra a Nathaniel Borenstein a la derecha y a sus compañeros de cuarteto (ingenieros en la misma empresa, Bellcore).

La canción, basada en la melodía de Let me call you sweethear de Bing Crosby, es una oda al correo electrónico y el recién creado estándar MIME.

Let me send you email if you have the time

Let me sing you email now that we have MIME

You have lots of bandwidth, I have lots of bits

Let’s use MIME for email, plain text is the pits!