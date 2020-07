Los nuevos auriculares de Razer son muy buenos Imagen : Andrew Liszewski

Innumerables compañías han intentado quitar a Sony su corona de los mejores auriculares con cancelación de ruido, pero ninguna ha tenido éxito en su empresa. Ahora Razer está probando un enfoque diferente con su primer par de auriculares diseñados para una audiencia de consumidores más amplia —no solo para gamers—, tratando de rendir homenaje al rey de la categoría con una apariencia que recuerda mucho a los excelentes WH-1000XM3 de Sony. Sin duda podrás notar la diferencia entre unos auriculares y los otros , pero con un precio que es unos 70 euros más baratos que los de Sony , los Razer Opus pueden ser una alternativa convincente.

Aparte del acabado Midnight Blue (que es el único color disponible actualmente y, que según mi experiencia, se ve negro la mayor parte del tiempo) en realidad no es tan fácil distinguir los Razer Opus de los Sony WH-1000XM3.

Los Razer Opus (izquierda) en comparación con los Sony WH-1000XM3 (derecha). Si no fuera por la marca y las diferencias de color, sería difícil distinguirlos. Imagen : Andrew Liszewski

Es un diseño que Sony ha decidido mantener casi intacto en sus auriculares insignia con cancelación de ruido. Teniendo en cuenta que son increíblemente livianos y cómodos, se hace difícil culpar a Razer por tomar prestadas algunas cosas de este modelo, que a día de hoy, sigue siendo nuestra recomendación directa para cualquiera que esté buscando los mejores auriculares .

Hasta la almohadilla es igual en los Razer. Imagen : Andrew Liszewski

Para tratarse de sus primeros auriculares inalámbricos over-ear que no parecen haber salido directamente de un rave, parece que Razer no tenía mucho interés en tomar riesgos con el diseño de los Opus. Incluso el material de piel si ntética utilizado en los auriculares y en la parte superior de la banda para la cabeza parece idéntico al que encontrarás en los WH-1000XM3 de Sony, pero no veo ninguna razón para quejarme, porque esto hace que sean unos de los auriculares más cómodos que he usado, igual que pasa con los de Sony .

Hasta el estuche en el que vienen los auriculares es similar a la de los Sony 1 / 2

Incluso el estuche para guardar los Razer Opus es casi idéntico en diseño y tamaño al estuche que viene con los WH-1000XM3. Sin embargo, aunque el estuche de Sony es un poco mejor para guardar los accesorios que vienen incluidos, como un jack para conectar los auriculares , me gusta que el estuche Opus tenga una especie de diagrama e n relieve en la parte inferior del estuche , ya que Sony incluy e uno impreso en cartón, que tiene un aire demasiado barato para tratarse de unos auriculares de 300 euros.

En vez de usar controles táctiles, los Razer Opus tienen botones físicos. Se cargan con un conector USB-C y tienen también entrada por cable. 1 / 2

Sin embargo, hay algunas cosas que Razer ha hecho de manera diferente con sus nuevos Opus, que quizás te encajen o no dependiendo de tus preferencias . Al igual que los Sony WH-1000XM3, los Razer Opu s incluyen un botón de dicado para activar la cancelación de ruido. En los auriculares Sony, al presionar ese botón hay una transición entre tres modos distintos : cancelación de ruido activada, cancelación de ruido desactivada y aumento de sonido ambiental, que te permite escuchar mejor lo que sucede a su alrededor (como alguien que esté hablando ) sin que tengas que quitart e los auriculares . En los Opus, al presionar ese mismo botón se activa y desactiva la cancelación de ruido, pero si lo dejas mantenido se activará el son ido ambiental hasta que lo suelt es . Funciona mucho mejor que el método de Sony y hace que la activación del “Modo de atención rápida”, como lo llama Razer, sea mucho más sencilla .

Razer también ha evitado los controles tá ctiles que usan los WH-1000XM3 para ajustar el v olumen y controlar la reproducción . De hecho, odio el enfoque de Sony, y lo encuentro menos fiable en comparación con la simpleza de los t res botones físicos que se encuentran en el auricular derecho de los Razer Opus.

Entonces, ¿Razer ha logrado lanzar unos auriculares que superan a los Sony WH-1000XM3 en todos los sentidos y encima son más baratos ? No exactamente. Los Razer Opus suenan fantástico, como es de esperar en unos auriculares con drivers de 40 milímetros en cada oído, pero el sonido no es tan bueno como los WH-1000XM3. Sony lleva décadas fabricando auriculares , y cuando pasas de los Sony a los Opus, definitivamente puedes notar la diferencia, pero es una diferencia que no import ará a muchos co nsumidores a cambio de un ahorro de 70 € .

La app de Razer Opus permite elegir entre 5 modos distintos de ecualización Imagen : Andrew Liszewski

Por maravilloso que sea el sonido de los auriculares Sony, estaría igual de feliz usando los Razer todo el día, aunque mejorar la aplicación para móviles de los Opus ciertamente ayudaría a que compitie sem mejor con los WH-1000XM3. En la aplicación de Razer, solo puedes seleccionar entre cinco ajustes de ecualización ya definidos, por lo que dejar que los usuarios creasen sus propios preajustes sería sin duda sería una actualización bien recibida.

La capacidad de cancelación de ruido del Razer Opus tampoco puede igualar a la de Sony. Es buena, y definitivamente mejor que la que verás en unos auriculares con cancelación de ruido in-ear, dado que el diseño del auricular rodea y aisla tu oído, pero n o es tan buena como la de los WH-1000XM3 (que tienen ya casi dos años y del cual y a se han filtrado nuevos detalles sobre su próxima versión).

Al igual que los auriculares Sony, los de Razer realizan un buen trabajo a la hora de silenciar de forma efectiva las bajas frecuencias que hay alrededor, como el sonido de un coche en marcha o el motor de un avión, pero en los de Razer sí que se cuelan frecuencias medias y altas, como las voces humanas, lo cual no ocurre en los auriculares de Sony. Pero est o es cuando no está sonando la música. Cuando eso ocurre , el mundo que te rodea desaparece . Razer podría no haber superado a Sony en el aspecto del sonido , pero los 200€ que cuestan les mete de lleno en la contienda .

En resumen

Igual de cómodos y de ergonómicos que los auriculares insignia con cancelación de ruido de Sony, ya que tienen casi el mismo diseño.

Con sus 210 euros, son 70€ más baratos que los Sony WH-1000XM3.

Con la cancelación de ruido activa, su batería aguantará al menos 25 horas de reproducción..

El micrófono que viene incorporado no es que sea excelente para hacer llamadas, pero cumple con su cometido.

Los botones físicos para el volumen y para controlar la reproducción funcionan mejor que los gestos táctiles de los Sony.

Activar el “Modo de atención rápida”, que aumenta temporalmente el sonido que te rodea, es mucho más fácil en los Razer Opus.

La aplicación móvil Razer Opus que viene con ellos es limitada, pero permite a los usuarios seleccionar entre cinco modos de ecualizador ya definidos.