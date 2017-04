Puede que tardes algunos minutos en aplicar estos métodos, pero tardar un poco más de lo normal es mejor que decirle a tus anfitriones que has tenido un pequeño accidente.



Jabón y agua caliente

Imagen: Andre Roberto Doreto Santos, Flickr; editado

Usar jabón y agua caliente es el método perfecto para personas que no saben muy bien cómo usar un desatascador. También es útil si simplemente no hay un desatascador en este baño. Suele ser más efectivo cuando el váter no está muy lleno, ya que añadir agua a uno que ya está al límite puede causar más problemas. Coge jabón líquido (si no hay, puedes usar champú o jabón sólido) y deposítalo en el inodoro. El jabón puede disolver la obstrucción. Luego pon un poco menos de un litro de agua caliente en el váter para activar la reacción. Espera 20 minutos y luego intenta tirar de la bomba. Si tienes suerte, el atasco ya no estará.



Una botella y agua caliente

Este método puede ser un poco incómodo si tocar el agua del váter te da asco, pero es otra opción si te da demasiada vergüenza pedir ayuda. Primero, usa un recipiente (si encuentras uno) para retirar cuanta más agua puedas del inodoro. Ponla en un cubo o tírala en el lavabo. Después, llena una botella con agua caliente y coloca tu pulgar sobre ella. Pon la botella dentro del inodoro en el lugar más profundo del inodoro que te sea posible. Quita tu dedo y aprieta firmemente para que el agua corra. El objetivo es conseguir que la presión del agua pueda eliminar el bloqueo. Añade más agua dentro del inodoro. Si el agua pasa sin problema, has eliminado el atasco.