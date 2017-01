Imagen: 4chan

Buzzfeed publicó anoche un documento incendiario al que había aludido antes la CNN. El informe de 35 páginas, supuestamente escrito por un exagente de inteligencia, dice entre otras cosas que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contrató a “un determinado número de prostitutas para realizar lluvias doradas (orinar) delante de él”, y participó en “fiestas sexuales” en Rusia. El revuelo causado por esta publicación se conoce ahora como pissgate. Por supuesto, los partidarios de Trump en los tablones de Internet andan publicando historias muy elaboradas sobre su supuesto origen.

Advertisement

Si bien el documento en sí no ha sido verificado y solo se publicó —según un correo electrónico interno enviado por el editor jefe de Buzzfeed— en un esfuerzo por “ser transparentes en nuestro periodismo” a pesar de tener “serios motivos para dudar de las acusaciones”, algunos se apresuraron a producir contraexplicaciones sobre el pissgate. Los usuarios que más ruido hacen, los del tablón /pol/ (“políticamente incorrecto”) de 4chan, están tratando de llegar al fondo del asunto.

Recapitulando: /pol/ es el mismo tablón de imágenes donde fue creado el pizzagate y la misma comunidad que durante mucho tiempo alegó que Julian Assange había sido asesinado o capturado por la CIA. Pero la última conspiración de /pol/ no solo trata de explicar la supuesta fascinación por el pis del presidente electo, sino que intenta atribuirse la invención de la historia.

Imagen: 4chan

Uno de los muchos hilos publicados anoche apuntaba a una discusión archivada que se remonta a noviembre. Cuatro posts de ese hilo archivado —todos con el mismo ID de usuario— eran de un usuario de 4chan que aseguraba haber enviado información falsa a Rick Wilson, estratega político del Partido Republicano. Los posts no hacen ninguna mención a los detalles específicos del pissgate y Rick Wilson no se menciona ni en el artículo de Buzzfeed ni en el de CNN. ¿Podría alguien ser tan crédulo o estar lo suficientemente desesperado como para creerse que un aficionado consiguió engañar a la CIA con información falsa? Anoche apareció también un hilo titulado “/pol/ literally trolled their way into an intel report”, así que juzga tú mismo.

Imagen: una serie de posts archivados de 4chan

¿Cómo llegó este dossier supuestamente falso de las manos de Rick Wilson a la portada de casi todas las noticias? De acuerdo con una cadena de sucesos sumamente aburrida imaginada por /pol/, Wilson entregó los documentos a Evan McMullin —un ex funcionario de la CIA que dirigió una campaña independiente sin importancia para la presidencia el año pasado—, quien por alguna razón se los dio al senador John McCain, quien los envió a las agencias de inteligencia del gobierno, las cuales los filtraron a la prensa para herir intencionalmente al presidente electo Trump. Hmm, te hace pensar.

Los recortes que explican el escándalo del pissgate según 4chan

Además de no ofrecer ninguna prueba de que esta cadena de sucesos se produjo realmente, hay un agujero gigantesco en este escenario: Wilson ha negado cualquier participación en los términos más fuertes. “Libero a CUALQUIER periodista con el que he hablado off the record sobre Trump de cualquier protección de anonimato”, escribió en un post de Medium esta mañana. “¿Por qué? Porque la primera vez que vi el dossier fue cuando BuzzFeed lo publicó”. También con ironía señala que la línea de tiempo de los eventos no encaja:

Advertisement

Si usted cree que esta información proviene de 4chan, entonces no es capaz de usar un calendario ni el sentido común. Esta información sobre las diversas transacciones personales y comerciales de Trump en Rusia ya era perseguida por las principales campañas y por los principales medios de comunicación, según mi conocimiento, a finales de julio de 2015; y la información del “Ritz Carlton” apareció en el verano de 2016.

Dos personas —una en /pol/ y otra en un tuit (ya borrado)— afirmaron ser el cerebro detrás del dossier de ficción. El primero menciona convenientemente que “instaló un nuevo sistema operativo después de las elecciones, así que no tiene ninguna prueba de que lo escribió”. Mientras que el tuitero @trsprudence sigue diciendo que es el arquitecto del pissgate y es apoyado por rumores dentro del chat de partidarios de Trump en Discord, Centipede Central.

Imagen: Discord

¿Por qué /pol/ defiende una teoría tan obviamente ridícula? Además de negar cualquier credibilidad que pueda tener el expediente, un documento falsificado que llega a la prensa nacional encaja con su narrativa (y la narrativa de Trump) de que los medios de comunicación son unos mentirosos. Y para una comunidad de Internet que cree haber enviado a un hombre a la Casa Blanca gracias a sus memes, esto es otro logro desbloqueado.

Advertisement

Sponsored

Por otro lado, a menos que el exoficial de inteligencia británico Christopher Steele sea un usuario habitual de /pol/, tenemos aún más razones para dudar de esa teoría. Steele, según el Wall Street Journal, es el autor real del expediente.

Pero más allá de eso, el evidente y obvio problema de que este dossier sea una obra de ficción filtrada por los partidarios de Trump es que su publicación no ha hecho más que dañar a Trump. Seguramente haya alguien lo suficientemente listo para falsificar información tan creíble que se abra camino hasta la cima de la cadena de mando político, pero ¿acaso no habría previsto que estas acusaciones serían contraproducentes?